Тренди осені 2023: якими новинками здивує новий сезон

І хоч до осені ще залишається два місяці, fashion-експерти вже склали добірку вбрання, яке буде актуальним у новому сезоні.

Представники модної індустрії змушені жити буквально на сезон вперед, і поки в розпалі літо, вони активно думають про осінню колекцію.

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До кінця літа майже всі магазини влаштовують розпродаж, тож, ймовірно, вам вдасться для себе знайти щось зі знижкою, що знадобиться вже за кілька місяців.

Бомбер

Бомбери були ключовою тенденцією на початку року, і ми до них повернемося цієї осені.

Білі джинси

Якщо влітку в моді білі штани палаццо, то вже восени на модну арену вийдуть білі джинси, які можна буде поєднувати зі світшотами та лонгслівами.

Шкіряна спідниця міді

Навесні та влітку популярними були спідниці з деніму, шовку та костюмної тканини. Вже восени першість здобуде спідниця довжини міді зі шкіри.

Комбінезони

Перше півріччя манило любителів деніму монохромними образами, які складалися з джинсової куртки та джинсів, а от восени любов до деніму переросте в комбінезон.

Лаконічне пальто

У гардеробі кожної дівчини має бути лаконічне пальто, яке личитиме до будь-якого образу – з кросівками, лоферами чи чоботами.