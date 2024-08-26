Запам’ятайте їх: 5 головних трендів осені, які будуть носити всі

Осінь з новим розмахом принесе у наше життя цікаві тренди, які головні модниці захочуть якнайшвидше приміряти їх на собі. Стилісти вже визначили кілька головних тенденцій, які будуть на піку популярності в холодну пору року.

Перед початком нового сезону кожному з нас цікаво дізнатися про тренди, які пануватимуть наступних 3 місяці. Цього року нас чекає доволі мінімалістична та елегантна мода, яка буде навіювати естетику Old Money. Всі речі будуть вишукані, жіночні та стримані.

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Бордовий колір

У 2024 році в моду різко увірвався червоний колір, який тримався на піку популярності доволі тривалий період, втім вже з осені в хід піде витончений бордовий. Радимо обирати для себе бордові шкіряні куртки, костюми, жакети чи взуття. Також ефектно будуть виглядати всі форми та розміри сумок.



Тренди осені 2024 / Фото з тік току @anji_w.a1

Замша

Матеріал із замші завжди стає популярним саме в осінню пору. Він не зовсім підходить для носіння в дощову погоду, втім в сонячний день можете сміливо обирати для себе замшеве пальто, жакет, сумку чи взуття. Всі вони мають чудовий вигляд у темних тонах.



Головні тренди осені 2024 / Фото з тік току @anji_w.a1

Темний зелений колір

Якщо влітку всі ми робимо ставку на соковиті кольори, то вже восени градус яскравості трохи зменшується. Стилісти рекомендують звертати увагу на темно-зелені тренчі, спідниці, штани та костюми.



Тренди осені 2024 / Фото з тік току @anji_w.a1

Благородний коричневий колір

З приходом осені коричневий колір набуває свого особливого та дивовижного шарму. Будь-які речі з ним виглядають дорого та красиво, тому можете додавати у свій гардероб все, що вам заманеться – від светрів, штанів до тренчів, пальт, сумок та чобіт.



Головні тренди осені 2024 / Фото з тік току @anji_w.a1

Жіночні силуети

Восени ми звикли вже більше одягати об’ємні светри, куртки та бомбери, однак у демісезонну пору зробіть ставку на розкішні жакети з акцентом на талію. У вересні такі жакети носіть зі спідницями, штанами чи джинсами.



Тренди осені 2024 / Фото з тік току @anji_w.a1

Модні експерти вже давно визначили модні кольори осені, тож до них належать темно-сині, чорні, рожеві, сірі, жовті та блакитні тони. Вони не є головними, втім вбрання у цих кольорах теж буде актуальним.