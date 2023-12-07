Зверніть увагу вже зараз: 5 речей, які будуть в моді у 2024 році

Кінець року супроводжується не лише підсумками року, але й планами та цілями на майбутнє, а також списком з купівлею речей на новий сезон. Британські fashion-експерти вже розповіли, що буде в моді у 2024 році.

Так вже сталося, що хоч нові колекції показують на подіумах дизайнери, популярність того чи іншого вбрання залежить від інфлюенсерів, які диктують тренди моди. Вони навчились так влучно і стильно поєднувати речі, що вбрання стає миттєво бажаним серед великої кількості аудиторі.

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Британські редактори провели аналіз речей, які найчастіше зустрічалися на подіумах та визначили, що ж саме буде актуальним у 2024 році.

Бордовий

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Якщо осінньо-зимовий сезон захопив яскраво-червоний колір, то у 2024 році в модну гру вступить бордовий. Виглядає він дуже ефектно та розкішно, особливо з базовим вбранням та в поєднанні з чорним кольором.

Спідниця максі

Довга спідниця завоювала свою популярність у модниць в 2023 році та не здаватиме позицій в прийдешньому році. Носіть такі спідниці з будь-чим – від футболок оверсайз до кашемірових светрів.

Пальто максі

Чорне пальто довжини максі стало вибором № 1 цього сезону. Якщо ви додали його у свій гардероб, то можете бути впевненими в тому, що здійснили вигідну інвестицію, адже таке пальто залишитися актуальним у 2024 році.

Сріблясті прикраси

У 2024 році срібло буде перевершувати золото. Все розпочалося з вбрання у відтінку металік, яке з року в рік не покидало модних трендів. У новому сезоні доповнюйте аутфіти сріблястими прикрасами.

Худі

Miu Miu представили худі на подіумі, а всі лондонські модниці почали довершувати ним свої зимові образи. Звичайне худі з капюшоном стане чудовою базовою моделю під пальто, куртку, бомбер чи блейзер у 2024 році.