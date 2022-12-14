Тренди 2022 року у світі моди: що нам найбільше запам’яталося

Війна в Україні змінила ставлення багатьох до моди. Події навколо так чи інакше вплинули на наш вибір вбрання. І навіть попри те, що наша країна майже 10 місяців виборює свободу важкою ціною, світ моди не стоїть на місці: дизайнери вже встигли презентувати свої колекції на двох Тижнях моди – весняному та осінньому. Якими трендовими речами запам’ятається нам 2022 рік – читайте в матеріалі.

Війна в Україні наприкінці лютого сколихнула увесь світ, пише 24 канал. Багато модних брендів відмовилися співпрацювати з росіянами, закрили там свої магазини та надали Україні фінансову допомогу.

Читайте також Імперії впали: які голлівудські пари розійшлись у 2022 році

Відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані став першим модельєром, який підтримав Україну у боротьбі проти російських окупантів. Він вирішив не використовувати музику під час свого шоу.

Креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія активно підтримує Україну від початку війни. У березні Модний дім провів показ нової колекції у Парижі, присвятивши його Україні. Також Україну підтримав креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен.

Війна в Україні розпочалася 24 лютого – в перший день Тижня моди у Мілані. Тоді знамениті інфлюенсери почали виходити на вулиці міста в синьо-жовтому вбранні, висловлюючи свою підтримку Україні. Так зародилася мода на синьо-жовте вбрання.

Синьо-жовті кольори

Інфлюенсерка з Берліна Леоні Ганне прийшла на модний показ в образі кольору українського прапора. Таким чином вона висловила свою підтримку українському народові.



Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з Instagram

Корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу" прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.



Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi

Французька дизайнерка та засновниця однойменного бренду Ізабель Марант підтримала Україну та одягнула синьо-жовтий світшот.

Також нас підтримала відома шведська модниця Емілі Сіндлев, яка разом з бойфрендом пройшлася вулицями Парижа в образах, які складаються з блакитно-жовтих кольорів.



Емілі Сіндлев з бойфрендом / Фото з Instagram

Мініспідниці

Креативна директорка бренду Miu Miu Міучча Прада створила колекцію з нахилом на стиль нульових, тож представила суперкоротку мініспідницю, яку знаменитості та інфлюенсери носили цілу весну.

Вперше мініспідниця стала популярною у 1960-х роках та стала головним атрибутом сексуальної революції. У нульових з’явилася мініспідниця нового типу – вдвічі вкорочена. Тоді на перший план увійшла мікроспідниця з низькою посадкою. Саме таку інтерпретацію представили на своїх колекція знамениті бренди, втім ультракоротка спідниця від Miu Miu стала найпопулярнішою спідницею весняно-літнього сезону.



Трендова мініспідниця 2022 року / Фото з Pinterest

Джинси

Mom jeans – наймодніший фасон джинсів вільного крою. Цю найуніверсальнішу модель джинсів знають всі. Ці базові джинси ідеально довершували весняні блейзери навесні, а взимку гарно римуються зі светрами, поєднується і з кросівками, і з туфлями на підборах.



Актуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle

Сукні з великими вирізами

Дизайнери цього року продовжили тренд на сукню з вирізами, додаючи їй сексуальності. Розрізи на сукнях присутні всюди – на талії, під грудьми, на стегнах та руках. І схоже, що дизайнери не планують відмовлятися від таких ефектних виробів. Такі сукні підійдуть для вечірніх виходів та особливих подій.



Трендова сукня на 2022 рік / Фото з Elle

Кросівки Adidas Samba

Знамениті зірки стрітстайлу запровадили цього року тренд на кросівки Adidas Samba. Окрім того, що це взуття дуже часто носили відомі моделі, воно має всі шанси стати найпопулярнішим взуттям у 2023 році. Ці кросівки найчастіше носили Кайя Гербер, Белла Хадід, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та багато інших інфлюенсерів.

Ця модель взуття не є новою. Кросівки Adidas Samba представили у 1950-х роках, коли бренд створював взуття для європейських футболістів. У 1990-х роках ці кросівки знову відродилися, коли їх почали носити скейтери та представники інді в кінці нульових.

Все змінилося після того, як взуття почали одягати провідні it-girls. Після одного випадку, коли папараці помітили у кросівках на вулиці Беллу Хадід, на це взуття всі почали звертати увагу.



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram

Туфлі Мері Джейн

Популярне взуття на високій платформі та підборах від Versace породило відновлення милих туфлень Мері Джейн. У 2022 році моді було взуття з перемичкою у стилі масивних туфлів. Туфлі-човники ще досі залишаються класикою, втім взуття на масивних підборах та платформі – не втрачає своєї популярності.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Спідниця максідовжини

Якщо навесні та влітку на піку популярності була мініспідниця, то вже восени в модний Олімп увірвалася спідниця максідовжини. Найчастіше модниці обирали джинсові вироби білого, блакитного та чорного кольору, які поєднували з жакетами і туфлями, з кросівками і світшотами та черевиками та бомберами. Гейлі Бібер навіть презентувала на собі костюм, що складався з жакета і максіспідниці. Такий ефектний look вона доповнила чорними лакованими чоботами.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram

Штани puddle

Восени в моду увірвалися суперстильні штани puddle, які характеризуються надмірно розкльошеним подолом. Саме такі мішкуваті штани тріумфували у вуличній моді. Модель з тенденцій 1990-х років має андрогінний характер та з’явилася на подіумах сезону осінь-зима 2022/2023 не лише в жіночих, але й чоловічих колекціях.



Трендові штани осені / Фото з Vogue

Мініугги

Угги почали повертатися в моду ще на початку 2022 року. Майже кожен знаменитий інфлюенсер доповнював свої образи взуттям від американського бренду UGG. У цьому році короткі угги стали найтрендовішим взуттям. Трендсеттери найчастіше доповнюють свої образи коричневими мініуггами, які вдало поєднуються з лосинами чи джинсами.



Трендові угги 2022 року / Фото з Instagram

Дублянка авіатор

Трендова дублянка-авіатор стала справжньою перлиною жіночого гардероба. На початку зими та зараз цей верхній одяг був особливо популярним. Власники дублянок можуть створити з нею необмежену кількість цікавих образів. Модель дублянки-авівтора, яка відсвяткувала свій 100-річний ювілей – досі не втрачає своєї популярності та залишається такою ж затребуваною та актуальною, як колись.



Трендова дублянка 2022 року / Фото з Instagram