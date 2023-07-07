10 гарячих трендів літа, які на піку популярності

У літніх трендах переважає всім нам знайома класика, яку ми носимо кожного сезону. Враховуючи образи модних інфлюенсерів – розповідаємо про 5 найпопулярніших трендів.

Літній сезон сповнений елегантних та красивих образів, без будь-яких кричущих деталей чи експериментальних форм, пише 24 Канал. Інфлюенсери радо одягають вбрання з базової літньої капсули, з яким стилізують чимало різноманітних образів.

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Корсет

Корсет або топ-бандо – ідеальний елемент гардероба, який здатен оголити ваші плечі. Доповнюйте цю річ білосніжними штанами палаццо та балетками. А щоб образ був цілісний та довершений – не забувайте про пояс.

Сумка з рафії

Солом’яна сумка або сумка з рафії – чудовий аксесуар для літніх аутфітів. Немає жодного літа, яке б не обійшлося без цієї пляжної сумки, яка давно вже перекочувала до міського гардероба.

Жилет

Якщо хочете створити образ в естетиці Old Money – приміряйте жилет з шортами. Таке поєднання вже встигли вигуляти всі модниці.

Pink total look

Марго Роббі та вихід фільму "Барбі" з її участю в головній ролі запустили хвилю популярності рожевого кольору. Втім у 2023 році в моді не яскраво-рожевий, як раніше, а світло-рожевий.

Блакитна сорочка

У тренді цього літа не лише білі сорочки, але й блакитні. Їх дівчата найчастіше носять з джинсами, штанами чорного або білого кольору та шортами.