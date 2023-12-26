Головні тренди 2024 року: беремо приклад з наймодніших інстаграм-дівчат

Усі вже підбили підсумки року, тож час братися за все, що пов’язане з 2024 роком. Дівчат завжди найбільше цікавлять тренди одягу. Та навіть попри те, що модні орієнтири розставляють дизайнери, інстаграм-блогерки є нашими головними натхненниками, які вчать, як правильно носити актуальне вбрання на собі.

Часто відомі стрітстайл-зірки чи fashion-інфлюенсери починають носити трендові речі ще задовго до того, як це стане мейнстрімом. Тож зараз у нас гарний період, щоб проаналізувати те, що вони носять та визначити головні трендові речі на 2024 рік.

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Деяке вбрання вже з’являлося в модних списках у 2023 році, втім з нового року воно стане ще популярнішим та затребуванішим.

Байкерські чоботи

Мотоциклетна естетика вривалася в наші тренди ще минулого року та вже навесні наші шкіряні куртки та бомбери будуть доповнювати байкерські чоботи. Враховуючи скільки модних дівчат їх приміряли – це взуття точно стане весняним хітом. Тому, якщо ви обираєте для себе взуття на новий сезон – робіть ставку на чоботи з пряжками.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото Elle

Кольорові кардигани

Якщо хочете врізноманітнити свої образи яскравим вбранням, радимо обирати кольорові кардигани синього, червоного, помаранчевого чи зеленого кольору. Носити його можна з джинсами, штанами, спідницею чи сукнею.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото Elle

Корсети

У 2024 році повертається мода нульових, а разом із ними на головних модних вулицях з’являтимуться модниці в корсетах. Їх можна поєднувати з блакитними джинсами чи штанами. Також можете обирати для себе корсетні сукні, як Гейлі Бібер.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото Elle

Сумки металік

У новому році в моді будуть сумки у відтінку металік. Блискучий одяг та аксесуари представили бренди Balmain, Michael Kors, Coperni. Сумки відтінку металік стануть актуальними не лише для вечірніх образів, але й повсякденних.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото Elle

Блуза з бантом

Зараз спостерігається справжнісінький бум на банти та стрічки. Та в новому році ми будемо їх носити не лише на волоссі, але й на одязі. Один із яскравих прикладів – блуза з великим бантом. Такий декоративний елемент виглядає дуже красиво та автоматично робить річ святковою.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото Elle