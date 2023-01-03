8 головних трендів, які будуть в моді у 2023 році: цікава добірка

Мода циклічна, і кожен новий тренд – це щось добре забуте старе. Дизайнери знову переосмислили старі моделі та видали їх за новий тренд. Що буде в моді у 2023 році – читайте в матеріалі.

Усім модницям вже цікаво, яким вбранням нас потішить 2023 рік. Вже розпочинаючи з нового весняно-літнього сезону нас чекає кілька цікавих речей, які зможуть вдало підкреслити ваш образ.

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Новий рік – ідеальний час, щоб оновити свій гардероб та додати до нього кілька нових речей. Щоб урізноманітнити свій гардероб, радимо звернути увагу на речі, які будуть в тренді у 2023 році.

Сорочка в клітинку на поясі

Вже навесні трендсеттерки будуть доповнювати свої аутфіти з бомберами та шкіряними куртками сорочкою в клітинку, яку зав’яжуть на поясі. Втім такий тренд ви можете запровадити і взимку. Стилізуйте сорочку з короткими пуховиками та дублянками.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Штани карго

Штани карго з накладними кишенями будуть надзвичайно популярні у 2023 році. Поєднуйте їх із взуттям на плоскій підошві та чоботами на підборах.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Жакет оверсайз

Цього року в моді будуть маскулінні жакети, ніби зняті з чоловічого плеча. Цей об’ємний елемент жіночого гардероба вдало довершить стилізацію образу з володазкою, блузою чи лонгслівом.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Костюм вільного крою

Такий комплект виручить вас в будь-який час. Він підійде і для щоденних прогулянок, і для подій вихідного дня.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Корсети

Корсети зроблять вашу талію більш витонченою, а образ більш цікавішим. Приміряйте корсети до суконь, сорочок або одягайте соло на оголене тіло, довершуючи жакетом.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Берети

Берети навесні будуть ідеально довершувати ваші образи. Якщо хочете цікавої родзинки, робіть ставки на яскраві вироби, втім класичні берети також подарують вам неперевершений вигляд.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Лаковане взуття

Цього року в моду знову повертається лаковане взуття, тож довершуйте ним свої стильні весняні аутфіти.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest

Металік

Для святкових виходів, обирайте вбрання у відтінку металік. Цей тренд лише набирає обертів, але він точно буде супроводжувати нас увесь 2023 рік.



Трендові речі 2023 року / Фото з Pinterest