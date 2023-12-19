Білі джинси – тренд зими: стильні образи, які вам сподобаються

У зимовий період нашими базовими джинсами стають сині чи чорні моделі, але аж ніяк не білі штани, втім останні образи модниць доводять протилежне. Світлі джинси чи штани взимку – це стильно, адже додають вони додають нашим аутфітам особливого шику.

Ми звикли носити білі штани та джинси навесні та влітку, втім взимку вони гарно поєднуються з будь-яким взуттям та верхнім одягом. Цікаву та модну альтернативу звичним для нас джинсам вже показала Кендалл Дженнер.

Зверніть увагу Червоно-чорні поєднання – тренд зими 2023: ефектні образи від інстаграм-модниць

Для себе ви можете обирати звичайні mom-джинси у білому кольорі, джинси кльош, мішкуваті джинси чи карго. Сміливі дівчата можуть обирати для себе навіть штани палаццо.

Красиво виглядають образи з білими штанами в поєднанні з дублянкою, пуховиком, уггами, челсі чи дутиками. Особливо стильним є поєднання джинсів зі светром чи водолазкою білого кольору та головними уборами й шарфом.

Сміливі дівчата можуть приміряти на собі монохромний аутфіт, який буде складатися з білого верхнього одягу та джинсів. Щоб оживити такий образ, ви можете додати яскраво-червоний головний убір з шарфом, або ж зупинитися на іншому кольорі.



Стильні образи з білими джинсами / Фото Pinterest



Стильні образи з білими джинсами / Фото Pinterest



Стильні образи з білими джинсами / Фото Pinterest



Стильні образи з білими джинсами / Фото Pinterest



Стильні образи з білими джинсами / Фото Pinterest



Стильні образи з білими джинсами / Фото Pinterest

Зверніть увагу, що у 2024 році у моду увійдуть джинси-підкови, які є занадто мішкуватими, щоб бути прямими, але більш скульптурні, ніж типові широкі джинси. Відмінна риса джинсів-підковів у тому, що вони характеризуються незвичайним силуетом, який вигинається на стегнах і звужується на щиколотках.