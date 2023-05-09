Головний літній тренд – бра з об’ємними квітами: стильні фото

Квіти посіли почесне місце серед різноманітного вбрання на літо. Ми можемо спостерігати не лише бум на квітковий принт, але й сукні, блузи та аксесуари з великими квітковими аплікаціями. У своїх образах інфлюенсери демонструють, що в гру починає входити топ-бра з великими об’ємними квітами.

Квіти на одязі – помітний тренд поточного сезону, пише 24 канал. Вони додають особливої родзинки до базового літнього гардеробу. Вбрання з великими квітковими аплікаціями вже підкорило світ моди.

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Квітковим "трендсеттером" став бренд Prada, який помістив квіти ледь не на кожну річ зі своєї колекції, а згодом квітами прикрасила свої вбрання польська дизайнерка Магда Бутрим.

Спочатку об’ємні квіти на сукнях, в яких зірки виходили на червоні доріжки, здавалися дещо дивними та непрактичними, втім згодом тренд підхопили інфлюенсери, які мають значний вплив на свою аудиторію, тож ланцюжковим ефектом любов до квітів передалася всім.

Цього року маємо серед головних трендів не лише квітковий принт на сукнях чи блузах, а красиві об’ємні бутони троянд на блузах, жакетах, взутті та чокерах. Останній аксесуар має всі шанси посісти першу сходинку серед популярності прикрас на літо, адже інстаграм-мережу повністю захопили мінімалістичні чокери з молочними чи чорними квітами.

З настанням справжнього літа і тепла ми зможемо побачити на модницях ще один головний тренд, який знайшов своє місце на топ-бра. Варто зазначити, виглядає така річ хоч і доволі відверто, втім неймовірно стильно та романтично.

Чимало дизайнерів помістили об’ємні квіти на топ-бра, тож модниці одразу почали приміряти на собі цю фантастичну річ. Одні інфлюенсери одягають їх зі штанами палаццо, джинсами чи довгими спідницями, інші ж приміряють їх замість купальника.

Таке квіткове бра ідеально підходить для пляжної естетики, втім якщо вам захочеться вийти в цій спокусливій речі кудись в місто, то не забудьте накинути зверху жакет та одягнути босоніжки на підборах, щоб створити максимально ефектний образ.



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest



Квіткові топ-бра – головний тренд літа / Фото з Pinterest