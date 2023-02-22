Пов’язка на голову – модний аксесуар весни: стильні образи від інфлюенсерів

Ще взимку модниці згадали про модний аксесуар – пов’язку на волосся, а вже навесні вона буде особливо популярною. Ця річ ідеально підходить для теплих днів, тож ми зможемо носити її не лише в перші місяці весни, але й влітку.

Модні пов’язки допоможуть урізноманітними ваш образ та зробити його цікавішим, пише 24 канал. Пов’язка – це чудова прикраса, яку можна носити з довгим прямим волоссям, кучерявим та зачесаним волоссям у хвіст. В будь-якому випадку такий аксесуар гарно доповнить ваш look.

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Раніше проста тканинна пов’язка асоціювалася виключно зі спортом. Дівчата одягали її, щоб волосся не заважало бігати чи тренуватися. Зараз пов’язкою доповнюють будь-які образи. Її одягають в парі зі штанними костюмами, пальтами, тренчами чи сорочками.

Найпопулярнішою є пов’язка чорного та білого кольору. У вашому образі обов’язково повинен бути елемент гардероба, який перегукуватиметься з аксесуаром. Так, якщо дівчата обирають білу футболку, штани чи світшот, то доповнюють речі білими пов’язками.

Якщо ж в образі переважають чорні кольори, то обирають відповідно пов’язку темного кольору. Особливого wow-ефекту аутфітам з пов’язками надають сонцезахисні окуляри.

Fashion 24 зібрав добірку образів від інфлюенсерів з пов'язками, щоб ви змогли надихнутися на стильні образи.



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Instagram Аліни Френдій



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Instagram



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Instagram



Стильні образи з пов'язкою / Фото з Instagram