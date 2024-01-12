Тоня Матвієнко одягнула вишиванку за 90 тисяч гривень: дивовижний образ

Українська співачка Тоня Матвієнко приїхала до ОАЕ на запрошення жіночої ініціативи. У теплій країні знаменитість позувала у вишиванці від українського бренду.

Вишиванка для українців – це символ національної гордості, символ України, певний наш оберіг. Ми одягаємо цю вишиту річ не лише на державні та святкові дні, але й за кордоном, адже це частина генетичного коду кожного українця.

Читайте також У довгому пуховику та уггах: Ольга Сумська показала зимовий відпочинок в Яремчі

В Абу-Дабі Тоня Матвієнко відправилася з робочою метою, щоб зустрітися й поспілкуватися з українцями. Світлини з поїздки вона опублікувала у своєму інстаграмі та подякувала за теплий прийом.

Провела чудовий час в ОАЕ. Вдячна за теплий прийом, слова та обійми. Дякую посольству України в ОАЕ за допомогу та організацію,

– написала Тоня Матвієнко.

Співачка спілкувалася з українцями у неймовірно красивій вишиванці. Тоня одягнула вишиту сукню від львівської дизайнерки Юлії Магдич.

Співачка одягнула лляну сукню білого кольору довжини міді. Плаття повністю вишите квітковими візерунками із золотистих ниток.

Виразності вишиванці надають об’ємні рукави-буфи та довгий пояс з кутасиками. На сайті бренду виріб можна придбати за 90 тисяч гривень.



Вишиванка Тоні Матвієнко від Юлії Магдич / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Вишиванки від Юлії Магдич є дуже популярними не лише серед українських знаменитостей, але й серед закордонних зірок чи державних діячів. Вишиванки від дизайнерки у своєму гардеробі мають Тіна Кароль, Джамала, Катя Осадча, Мей Маск, Келлі Разерфорд та багато інших зірок.