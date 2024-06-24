Тіна Кароль підкорила фанатів розкішною фотосесією в саду: неймовірні світлини

Співачка Тіна Кароль знялася у новій фотосесії. Своїй майже 2-мільйонній аудиторії показала красиві літні кадри в ефектному вбранні на тлі квітучих троянд.

Виконавиця продовжує тішити фанатів розкішними фотосесіями. Тіна вчергове постала перед камерою в красивому вбранні. Цього разу співачка позувала перед фотографинею Наталею Курган. Саме вона та фотограф Михайло Федорак роблять найчастіше світлини для зірки.

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Тіна Кароль знялася у літній фотосесії

Виконавиця позувала перед камерою в рожевій сукні довжини міді на тонких бретельках, яка вдало підкреслювала зону декольте та додавала образу сексуальності.

Також Тіна Кароль приміряла бежеве плаття на тонких бретельках від бренду The Coat. Окрім того, виконавиця навіть постала у двох сукнях з матеріалу-сітки, який повністю оголює тіло. Співачка обрала для себе бузковий та бірюзовий колір.

Зірка українського шоу-бізнесу невимушено та розслаблено позувала на тлі різних кущових троянд, позувала з черешнею та навіть постала на доволі красивому кадрі, який передає всю літню естетику – на драбині біля дерева черешні.

Волосся співачка розпустила, зробила природний макіяж та довершила деякі аутфіти прикрасами.

Тіна Кароль любить постійно робити фотосесії та постає перед камерою фотографа у професійних студіях в красивому та ефектному вбранні. Та цього разу виконавиця вирішила показатися аудиторії в ніжному та чуттєвому образі.