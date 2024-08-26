За бюджетною ціною: де купити вишиванку, як у Тіни Кароль

На День Незалежності всі зірки публікували в інстаграмі свої образи з вишиванками. Не оминула можливості продемонструвати красивий look Тіна Кароль. Виконавиця приміряла сорочку за демократичною ціною, яку зможе придбати кожен.

Тіна Кароль обожнює модні образи та постійно ділиться зі своїми підписниками красивими світлинами. Вже тривалий час співачка є амбасадоркою українського ювелірного бренду, який опублікував світлину виконавиці у красивій вишиванці.

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Тіна Кароль у вишитій сорочці

Здебільшого зірки українського шоу-бізнесу обирають для себе дорогі вишиванки від українських брендів, втім Тіна Кароль придбала вишиту сорочку за цілком демократичною ціною.

Співачка приміряла для себе базову вишиванку в білому кольорі з об’ємними рукавами та невеличким коміром. Виріз на сорочці дозволяє продемонструвати красиві силянки, які зараз є популярними або ж ланцюжки з кулонами, які буде добре помітно на шиї.

На фото Тіна скромно позувала у вишиванці червоними та синіми ромбиками, а головною родзинкою стала золота підвіска у вигляді тризуба за 11 тисяч гривень. А от вишиванка співачки коштує всього 920 гривень і її можна придбати на сайті у різних розмірах.



Тіна Кароль у лаконічній вишиванці / Фото Ukrzoloto

Вже традиційно українці одягають вишиту сорочку чи сукню на День вишиванки чи День Незалежності, втім дедалі частіше цю річ ми приміряємо на святкові та урочисті події, будь-які інші державні чи релігійні свята, тож придбавши вишиванку зараз, ви зможете в майбутньому мати річ, яка довершить різноманітні образи.