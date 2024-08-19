У майці "Стерва": Тіна Кароль вразила незвичним образом з нової колаборації

Тіна Кароль любить з’являтися перед камерою в ефектних образах, які транслюють її жіночність та сексуальність, але разом з тим поза камерами часто одягає спортивне та зручне вбрання.

Нещодавно співачка з’явилася в цікавому аутфіті. Вона одягнула майку, яку створила в колаборації з брендом Katelab.

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Новий образ Тіни Кароль

Навесні Тіна Кароль записала з виконавцем SHUMEI спільний трек "Стерва". До цієї пісні виконавиця створила мерч, яким вже встигла похизуватися зі своїми підписниками.

Тіна показала фото з танцювальної студії, в якій з’явилася у білій майці з червоним надписом "Стерва". Образ доповнили базові сірі спортивні штани, які доповнили світло-рожеві кросівки. Майка від Тіни Кароль коштує на сайті бренду 1900 гривень.

Варто зазначити, що співачка вже не вперше створює колаборації з брендами. Наприкінці 2020 року співачка Тіна Кароль випустила свою першу колекцію взуття спільно з українським брендом Kachorovska. Згодом вона випустила панчохи та колготки спільно з брендом Giulia з лімітованим надписом TINA SCANDAL.

А ще Тіна Кароль випустила колекцію одягу в колаборації з українським брендом Dream Team. Другу лінійку співачка присвятила альбому і майбутньому всеукраїнському туру “Красиво”.

У 2023 році Тіна Кароль випустила патріотичну колекцію з брендом ONEBYONE. До лінійки увійшли трикотажні костюми та плаття, кардигани з принтом із трьох любих кожному українцю букв – ЗСУ, а також трендові балаклави, джинсова максіспідниця.