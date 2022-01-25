Тіна Кароль святкує день народження: розглядаємо улюблені прикраси співачки

Українська співачка Тіна Кароль святкує день народження. 25 січня знаменитості виповнилося 37 років. Виконавиця не лише вражає публіку своїми бездоганними образами, але й неймовірно красивими прикрасами.

Тіна Кароль є справжньою іконою стилю. Своїми образами вона постійно зачаровує український шоу-біз. Співачка обожнює спокусливе та романтичне вбрання, яке вдало підкреслює її форми. У колекції Тіни знайдеться чимало суконь з глибокими вирізами в зоні декольте та на нозі, латексні обтислі плаття чи сексуальні вироби у білизняному стилі.

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Співачка до кожного свого виходу підходить особливо ретельно, тож крім люксового вбрання, ефектного макіяжу та стильної зачіски, її образ довершують ювелірні прикраси.

В арсеналі Тіни Кароль знайшлося місце для великої кількості коштовностей з білого та жовтого золота. До білосніжного мінімалістичного вбрання Тіна підбирає ефектні золотисті прикраси, а вечірні блискучі аутфіти довершує коштовним кольє та сережками з діамантами.



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки

Для фотосесії в українському глянці Тіна приміряла ювелірні вироби від бренду Cartier. Вона позувала на камеру в перлинних сережках з діамантовими вставками та з яскравими перстнями, які коштують кілька десятків тисяч доларів.



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки

Сукні-бюстьє Тіна обожнює доповнювати масивними кольє, які додають її образам особливого ефекту.



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки

Співачка любить преміальні марки, тож свої сукні залюбки довершує прикрасами від іменитих Модних будинків. У її шкатулці знайдуться масивні сережки від Saint Laurent за 21 тисячу гривень.



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки

Зірка одягає сережки та перстні в тон до своїх суконь. До червоної блискучої сукні Тіна підібрала сережки-підвіски з червоними каменями.



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль може похизуватися прикрасами від Cartier, ніжними мінімалістичними наборами та дорогоцінними кольє та сережками від Jacob&Co.



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль в улюблених ювелірних прикрасах / Фото з інстаграму співачки