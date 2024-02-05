Ламаємо стереотипи, – Тіна Кароль прокоментувала образ на Нацвідборі
Джерело:Тіна Кароль
Тіна Кароль виступила на сцені Національного відбору Євробачення в незвичному для себе образі. Співачка з’явилася на сцені без макіяжу та укладки та прокоментувала свій вихід.
Виконавиця заспівала на сцені романтичний трек "Троянди". Вона не лише вразила глядачів чуттєвим та глибоким виконанням, але й своїм образом. Тіна Кароль відмовилася від розкішних суконь та зачіски та вийшла у буденному аутфіті.
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Образ Тіни Кароль на Нацвідборі
Тіна Кароль з’явилася на сцені у джинсах, напіпрозорій кофті чорного кольору та довгому чорному пальті, яке накинула на плечі. Співачка відмовилася від макіяжу, а стилісти зачесали її волосся в пучок та косичками.
Такий вихід доволі сильно вразив глядачів. Їм сподобалося бачити Тіну природньою, в натуральному вигляді. Свій вихід на сцену Нацвідбору Євробачення співачка прокоментувала у своєму тіктоці.
Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве. Запропоновувати іншу реальність,
– зазначила співачка.
Вона також пожартувала та попросила стилістів зробити їй "порядні" брови.
У коментарях прихильники позитивно відгукнулися на її образ та підтримали Тіну у її виборі:
- "Ваш виступ був прекрасним, без гриму, сценічного вбрання. Ось так просто, але з чистою та відкритою душею. Просто неймовірно";
- "І це нормально. Ви гарна така, як є";
- "Яка ви красуня. Просто очей не відвести. Пишаюсь вами".
Які артисти виступали на Нацвідборі Євробачення
- Співачка Руслана відкрила фінал конкурсу культовою піснею «Дикі танці». Саме з цим треком вона перемогла на Євробаченні у 2004 році. На сцену вона вийшла в тому шкіряному костюмі, в якому здобула перемогу.
- Гурт TVORCHI заспівали композицію Heart of Steel, з якою їздили виступати від України на Євробачення у Ліверпуль.
- Вперше після перемоги на Нацвідбір повернулися й Kalush Orchestra з оновленою піснею Stefania. Музиканти заспівали трек з українським ансамблем "Калина".
- Світлана Тарабарова та учасниця Дитячого Євробачення-2023 Анастасія Димид також вийшли на сцену пісенного конкурсу. Вони виконали трек "Квітка".