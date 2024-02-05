Ламаємо стереотипи, – Тіна Кароль прокоментувала образ на Нацвідборі

Тіна Кароль виступила на сцені Національного відбору Євробачення в незвичному для себе образі. Співачка з’явилася на сцені без макіяжу та укладки та прокоментувала свій вихід.

Виконавиця заспівала на сцені романтичний трек "Троянди". Вона не лише вразила глядачів чуттєвим та глибоким виконанням, але й своїм образом. Тіна Кароль відмовилася від розкішних суконь та зачіски та вийшла у буденному аутфіті.

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Образ Тіни Кароль на Нацвідборі

Тіна Кароль з’явилася на сцені у джинсах, напіпрозорій кофті чорного кольору та довгому чорному пальті, яке накинула на плечі. Співачка відмовилася від макіяжу, а стилісти зачесали її волосся в пучок та косичками.

Такий вихід доволі сильно вразив глядачів. Їм сподобалося бачити Тіну природньою, в натуральному вигляді. Свій вихід на сцену Нацвідбору Євробачення співачка прокоментувала у своєму тіктоці.

Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве. Запропоновувати іншу реальність,

– зазначила співачка.

Вона також пожартувала та попросила стилістів зробити їй "порядні" брови.

У коментарях прихильники позитивно відгукнулися на її образ та підтримали Тіну у її виборі:

"Ваш виступ був прекрасним, без гриму, сценічного вбрання. Ось так просто, але з чистою та відкритою душею. Просто неймовірно";

"І це нормально. Ви гарна така, як є";

"Яка ви красуня. Просто очей не відвести. Пишаюсь вами".

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