В елегантній приталеній сукні: Тіна Кароль потішила прихильників новими фото

14 грудня 2023, 19:26
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Джерело:

інстаграм tina_karol

Співачка опублікувала зворушливий пост, у якому зізналася, що пишається українцями, які не втратили єдності навіть коли через хакерську атаку у багатьох пропав звʼязок.

Тіна Кароль на інстаграм-сторінці поділилася новими світлинами, які зробив їй відомий фешн-фотограф і портретист Михайло Федорак. 

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На фото в пубілкації співачка позує у приталеній трикотажній сукні довжини максі. Образ вона доповнила тонким поясом в тон і лакованими туфлями-човниками на шпильці.


Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак


Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак


Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак

У дописі зірка згадує, чого навчилися українці за 2023 рік. 

Обертаючись назад у початок року, ми навчились, попри біль та сльози, страх та втому - мріяти, створювати, оберігати, надихати та захищати, і тримати стрій.
Згадуючи ваші очі, на наших зустрічах, в них є надія! Єдині такі на весь всесвіт!, – написала артистка.

Вона додала, що пишається українцями.

Попри атаку на зв’язок, ми не втратимо наш енергетичний зв’язок споріднених душ.


Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак

До слова, Тіна Кароль регулярно захоплює прихильників незвичними луками:

  • нещодавно вона розбурхала уяву фанів зухвалими фото. Зірка постала перед камерою у пухнастому світлому топі та джинсах;
  • а перед тим опублікувала добірку світлин в чорно-білому кольорі, де одягнула чорну мінісукню на бретельках з плетеним бра від українського бренду Nue.
Автор: Карина Ляшенко