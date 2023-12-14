В елегантній приталеній сукні: Тіна Кароль потішила прихильників новими фото

Співачка опублікувала зворушливий пост, у якому зізналася, що пишається українцями, які не втратили єдності навіть коли через хакерську атаку у багатьох пропав звʼязок.

Тіна Кароль на інстаграм-сторінці поділилася новими світлинами, які зробив їй відомий фешн-фотограф і портретист Михайло Федорак.

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На фото в пубілкації співачка позує у приталеній трикотажній сукні довжини максі. Образ вона доповнила тонким поясом в тон і лакованими туфлями-човниками на шпильці.



Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак



Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак



Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак

У дописі зірка згадує, чого навчилися українці за 2023 рік.

Обертаючись назад у початок року, ми навчились, попри біль та сльози, страх та втому - мріяти, створювати, оберігати, надихати та захищати, і тримати стрій.

Згадуючи ваші очі, на наших зустрічах, в них є надія! Єдині такі на весь всесвіт!, – написала артистка.

Вона додала, що пишається українцями.

Попри атаку на зв’язок, ми не втратимо наш енергетичний зв’язок споріднених душ.



Тіна Кароль у вишуканій приталеній сукні / Фото Михайло Федорак

До слова, Тіна Кароль регулярно захоплює прихильників незвичними луками: