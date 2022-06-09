Тіна Кароль представила мерч з "Київською мадонною" – зображенням, яке облетіло весь світ

На початку повномасштабної війни в Україні увесь світ та ЗМІ облетіло фото "Київської мадонни" у метро. Українка, яка годувала двомісячне немовля грудьми, зворушило багатьох людей та стало ілюстрацією. З її зображенням тепер можна придбати футболку, яку вже одягнула Тіна Кароль.

Білосніжну футболку та худі з ілюстрацією "Київської мадонни" від художниці Марини Соломеннікової можна придбати в онлайн-магазині Тіни Кароль. Ціна футболки – 925 гривень, а худі – 1850. Частина прибутку з продажу йде до благодійного фонду Тіни Кароль, частина – роялті художниці у знак підтримки креативної індустрії України.

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Тіна Кароль для реклами нового продукту сама приміряла футболку з ілюстрацією, поєднавши її з ретро-джинсами. Образ доповнили її улюблені локони та денний макіяж.



Тіна Кароль у футболці "Freedom Ukraine" / Фото з фейсбуку артистки



Тіна Кароль у худі "Freedom Ukraine" / Фото з фейсбуку артистки

Історія фото "Київської мадонни"

Автором знімку став угорський журналіст видання Teleks Андраш Фьольдеш. Фото киянки Тетяни Блізняк він опублікував у своєму інстаграмі, після чого воно "розлетілось" по соцмережах та ЗМІ. Як згодом стало відомо, Тетяна спустилась 25 лютого у метро Києва, ховаючись від повітряної небезпеки. Разом з нею був чоловік, двомісячна донька Марічка та собака Фібі.



"Київська мадонна" у метро / Фото BBC

Авторка малюнка – дніпрянка Марина випадково побачила фотографію жінки в метро Києва, яка годує немовля, сидячи на підлозі. Знімок надихнув її намалювати картину, яка була б символом усіх українських матерів, які мусять ховатися від російських обстрілів у бомбосховищах.