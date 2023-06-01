З написом Kyiv: Тіна Кароль приголомшила зухвалим образом у трендовому костюмі

Українська співачка Тіна Кароль показала стильний аутфіт. Артистка одягнула чорний костюм, в якому похизувалася спокусливою фігурою.

Фото у зухвалому вбранні виконавиця зробила з нагоди Дня Києва, який відзначали 28 травня.

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Стильний look Тіни Кароль

Артистка оприлюднила кілька зухвалих фото, які зробила просто неба. На світлинах Кароль зображена у чорному костюмі, що складається з трендових штанів палаццо, жилетки та жакета. Головною родзинкою образу стала підкладка жакета – білого кольору з чорним написом Kyiv. Також таке вбрання вдало підкреслило спокусливу талію виконавиці.

Волосся Тіна вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах.



Тіна Кароль в чорному костюмі / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль в чорному костюмі / Фото з інстаграму співачки