З написом Kyiv: Тіна Кароль приголомшила зухвалим образом у трендовому костюмі
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль показала стильний аутфіт. Артистка одягнула чорний костюм, в якому похизувалася спокусливою фігурою.
Фото у зухвалому вбранні виконавиця зробила з нагоди Дня Києва, який відзначали 28 травня.
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Стильний look Тіни Кароль
Артистка оприлюднила кілька зухвалих фото, які зробила просто неба. На світлинах Кароль зображена у чорному костюмі, що складається з трендових штанів палаццо, жилетки та жакета. Головною родзинкою образу стала підкладка жакета – білого кольору з чорним написом Kyiv. Також таке вбрання вдало підкреслило спокусливу талію виконавиці.
Волосся Тіна вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах.
Тіна Кароль в чорному костюмі / Фото з інстаграму співачки