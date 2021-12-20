Тіна Кароль показала архівну світлину в сукні від українського бренду Marianna Senchina

Українська співачка Тіна Кароль зробила своїм прихильникам подарунок в день святого Миколая. Знаменитість провела у тік тоці акустичний концерт, поділившись з підписниками в інстаграмі архівною світлиною в стильній сукні.

Тіна Кароль – чи не єдина виконавиця в українському шоу-бізнесі, яка може похизуватися величезною колекцією розкішних суконь. Білявка часто демонструє на собі вироби від люксових брендів, а також від наших українських дизайнерів.

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У своєму інстаграмі зірка опублікувала святкову світлину, позуючи на тлі подарунків та гірлянд.

Образ Тіни Кароль

Артистка позувала перед камерами у короткому платті в клітинку від дизайнерки Маріанни Сенчиної. Тіна обрала голубу сукню в клітинку на довгий рукав з колекції Fall-Winter'21.

Ніжне плаття з ґудзиками та накладними кишенями співачка доповнила тілесними чоботами-колготами на підборах. Виконавиця зробила ефектну зачіску з локонами, а look доповнював яскравий мейкап. Візажисти підкреслили погляд знаменитості темними тінями, а пухкі губи нафарбували червоною помадою.



Ніжний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки