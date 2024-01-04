Тіна Кароль з'явилася у Буковелі в гуцульській шапці: фанати засипали компліментами
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль опублікувала у своєму тік тоці веселе відео з Буковелю. Зірка завітала в етно-парк та продемонструвала затишний аутфіт.
Виконавиця відправилася на відпочинок в гірськолижний курорт Буковель. Тіна вирішила показати фанатам, як проводить своє дозвілля в Карпатах.
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Тіна опублікувала веселе відео з контактного зоопарку Гуцул Ленд, що в Буковелі. У природних умовах там живуть свійські, екзотичні, дикі тварини й птахи. А ще у Гуцул Ленді можна побачити відтворені оселі та побут жителів Українських Карпат: гуцулів, бойків та лемків.
Образ Тіни Кароль
Співачка опублікувала смішні кадри, як вона сидить поруч з бараном та годує їх. В кадрі вона часто посміхається, а відеоролик супроводжується її колядкою "Нова радість стала".
Знаменитість одягнула теплі джогери блакитного відтінку з білими плямами. До них вона підібрала червоний светр з різдвяним узором та доповнила аутфіт коричневими рукавицями, взуттям та чорною широкою пов’язкою на голові. Образ Тіни довершили окуляри з білою оправою та жовта сумка-бананка.
Співачка в Гуцул Ленді / Скриншот з тік току Тіни Кароль
Також знаменитість приміряла на собі крисаню – традиційну гуцульську шапку, яка створюється багатьма техніками в червоно-білих кольорах з додаванням звисаючої бахроми та кольорових ковтунців.
Співачка в Гуцул Ленді / Скриншот з тік току Тіни Кароль
Фанати засипали зірку компліментами та, як завжди, написали багато приємних слів:
- "Мій кумир з дитинства";
- "Тіна і Карпати – то любов";
- "Тіна – ви супер";
- "Дуже гарна";
- "Найкраща".