У джинсах та лонгсліві: Тіна Кароль здивувала скромним образом у Нацвідборі

Співачка вирішила підібрати під виступ на Євробаченні спокійний лаконічний лук без макіяжу, яскравої зачіски і аксесуарів. Чи не вперше фанати побачили артистку на сцені не у сценічному вбранні.

Тіна Кароль виконала на відборі нову пісню, яку активно розкручує у соцмережах – "Троянди". Це ніжна лірична композиція, яка лунає під акустичний супровід.

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Образ Кароль

Виходу зірки українці дочекалися уже після голосування, і вона таки змогла привернути до себе увагу неочікувано простим і навіть повсякденним луком. Тіна обрала широкі джинси прямого крою і чорний лонгслів. На плечі вона накинула темне довге пальто.

Із аксесуарів вона мала лише обруч на волоссі, якій просто і по-домашньому збирав зачіску у скромний пучок. Перед виступом Кароль в інстаграмі назвала пісню "Троянди" такою, що "не потребує зайвих прикрас". Від макіяжу співачка теж відмовилася.

Українці в соцмережах сприйняли такий образ з великою прихильністю:

"Без макіяжу, без шикарних костюмів, але з надзвичайною силою голосу, дякуємо, торкнулись";

"Це так відверто та щиро";

"Тіна, браво! Це так ніжно! Під цю пісню дійсно не треба ніякого образу! Лише голос і відкрита душа. Дуже чуттєво! По-справжньому особливо";

"До мурах".

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