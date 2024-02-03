У джинсах та лонгсліві: Тіна Кароль здивувала скромним образом у Нацвідборі
Співачка вирішила підібрати під виступ на Євробаченні спокійний лаконічний лук без макіяжу, яскравої зачіски і аксесуарів. Чи не вперше фанати побачили артистку на сцені не у сценічному вбранні.
Тіна Кароль виконала на відборі нову пісню, яку активно розкручує у соцмережах – "Троянди". Це ніжна лірична композиція, яка лунає під акустичний супровід.
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Образ Кароль
Виходу зірки українці дочекалися уже після голосування, і вона таки змогла привернути до себе увагу неочікувано простим і навіть повсякденним луком. Тіна обрала широкі джинси прямого крою і чорний лонгслів. На плечі вона накинула темне довге пальто.
Із аксесуарів вона мала лише обруч на волоссі, якій просто і по-домашньому збирав зачіску у скромний пучок. Перед виступом Кароль в інстаграмі назвала пісню "Троянди" такою, що "не потребує зайвих прикрас". Від макіяжу співачка теж відмовилася.
Українці в соцмережах сприйняли такий образ з великою прихильністю:
- "Без макіяжу, без шикарних костюмів, але з надзвичайною силою голосу, дякуємо, торкнулись";
- "Це так відверто та щиро";
- "Тіна, браво! Це так ніжно! Під цю пісню дійсно не треба ніякого образу! Лише голос і відкрита душа. Дуже чуттєво! По-справжньому особливо";
- "До мурах".
У що вбралися на Нацвідбір українські зірки
- Лідерка відомого гурту The HARDKISS Юлія Саніна одягнула елегантну сріблясту максісукню, доповнену шикарним капюшоном.
- Вагітна Джамала постала у пишній багатошаровій білосніжній сукні, яка підкреслювала її стан.
- А Андрій Данилко був у чорному спортивному костюмі, в улюбленій чорній масці та кепці, які не знімає з часів пандемії коронавірусу. Та щоб додати яскравості в образ, артист одягнув вушка Мікі Мауса з рожевим бантиком.