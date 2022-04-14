Тетяна Кодзаєва відкрила в Івано-Франківську місце, в якому переселенці можуть отримати одяг
Джерело:інстаграм Тетяни Кодзаєвої
Українська інфлюенсерка, засновниця бренду аксесуарів THE KODE Тетяна Кодзаєва разом з волонтерами та підприємцями відкрила в Івано-Франківську приміщення, в якому всі внутрішньо переміщені особи можуть отримати необхідний одяг.
З перших днів війни в Україні, країну покинули мільйони жінок, які відправилися за кордон разом з дітьми. Втім в багатьох містах на Західній Україні є чимало людей, які змінили своє місце проживання у зв’язку з воєнними діями, тож вони є внутрішньо переміщеними особами.
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У майже всіх областях Західної України перебувають сотні тисяч переселенців, які вирушили в інше місто з однією валізою, в якій були лише речі першої необхідності. З приходом теплих днів їм треба оновити гардероб, а більшість людей втратили роботу, тож купівля нових речей для них зараз – дороге задоволення.
Інфлюенсерка Тетяна Кодзаєва разом з волонтерами та підприємцями створила в Івано-Франківську простір, в якому усі внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно обрати для себе необхідні елементи гардероба.
"Spiv Diia Clothing – благодійний проєкт, створений людьми для людей. Місія проста: у містах, де зосереджена найбільша кількість переселенців, ми відкриваємо такі «місця» з одягом, куди кожен нужденний може прийти і безкоштовно вибрати потрібний одяг. Ми хочемо гуманності: в підході, в обслуговуванні, в атмосфері. Ми хотіли максимально спростити процедуру отримання одягу, щоб у них було відчуття, що вони прийшли в звичайний магазин", – йдеться у дописі в інстаграмі Кодзаєвої.
У коментарях користувачі дякують всім причетним до такої ініціативи, адже така допомога є вкрай необхідно.
- "Заходила в Цей магазин! Ви величезні молодці! Об‘єднались з бізнесом, який надав безкоштовне приміщення. За перші 3 години в магазині отримали речі 300 переселенців! Ви приклад для інших!";
- "Тетяно, вами пишається Україна";
- "Ти своїм прикладом надихаєш багатьох людей, молодець";
- "Молодець";
- "Підтримую вас";
- "Дякую за таку можливість, ви молодці".