Обираємо светр: 5 головних трендів цієї зими

Актуальний верх може задати усю "мелодію" образу, навіть якщо низ ви обираєте не за тенденціями моди. Цього року у трендах є светри як для стриманих луків, так і для тих, хто хоче яскраво виразити свою індивідуальність.

Від самого початку светри мали лише функціональне призначення. Теплий та міцний одяг використовували рибалки, щоб захиститися від негоди в морі. Тепер же ці речі є незамінною базою у гардеробах модників і модниць. Одягайте їх, щоб не змерзнути, а як обрати такий, щоб був актуальним у цьому сезоні – розповідаємо 24 Канал.

Наївний принт

Моделі з малюнками, які повертають нас у дитинство — це один із трендів сезону. Але головне те, що вони дарують відчуття затишку, наближення свят та спокою. Оригінальний принт може бути цікавим способом для самовираження.

Щоб образ з таким джемпером не виглядав по-дитячому, комбінуйте цю позицію з сорочками і класичними штанами.



Светр з оголеними плечима

Саме так, вони знову повернулися у список актуальних речей. Цей верх – про жіночність, витонченість і привабливість. Таке враження про образ складеться навіть якщо внизу будуть звичайні широкі джинси.

Якщо хочете ще більше підкреслити зону шиї та вилиць, то під светр зберіть волосся догори – у гульку чи на краб. Акцентні сережки також будуть доречними.



З високим горлом на блискавці

Цей варіант прийшов до нас з 1990-х років. Він зручний та універсальний, і особливо добре виглядає з легінсами, які, до слова, знову повертаються у моду. Також одягайте його до спідниць міді та міні, джинсів і штанів кльош.

В основному такі светри носять із розстібнутою блискавкою – так образ виглядає більш невимушеним та романтичним.



Колорблок

Цей популярний тренд прийшов у світ моди, отримавши натхнення в творчості світових художників-абстракціоністів. Суть у тому, що кольорові плями мають утворювати чіткі форми і геометричні фігури.

Річ у цьому стилі буде акцентною в образі, але не обовʼязково обирати лише яскраві кольори. Для спокійного лука можете спробувати светр пастельних і нюдових відтінків. Поєднуйте колорблок з чорними низом чи джинсовими речами.



"Тиха розкіш"

Якщо вам імпонує така естетика, що ось вам основний принцип – less is more. Головне у цьому варіанті – ніяких лого, якісні тканини та стримана палітра. Це можуть бути всі відтінки і підтони білого, бежевого, сірого, глибокий синій та зелений, бургунді й, звісно, чорний.



Підберіть до светра такі ж мінімалістичні речі та взуття, а акцент зробіть на прикрасах та ідеальній зачісці.