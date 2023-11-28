Тепла зимова балаклава: з чим носити зухвалий головний убір

Балаклава захищає від холоду значно краще за звичайну шапку, шарф чи каптур. Поєднати її з повсякденним одягом не так вже і легко, але не варто боятися експериментувати

Аксесуара, який уже кілька років тримається в трендах, остерігається не одна модниця. По-перше, у багатьох балаклави асоціюються з бунтарством, а тому здається, що вони не пасують під класичний стиль. По-друге, дехто думає, що образ з цим виробом не може бути жіночним, пише 24 Канал.

Читайте також Головні убори, без яких не обійтися взимку: обираємо аксесуари для холодної пори року

Проте усе це лише побоювання, які сьогодні спробуємо розвіяти. Ось добірка речей, які мають чудовий вигляд в луках з балаклавами.

Вовняні пальта

Одягайте теплий аксесуар під обʼємні та прямі пальта. Доповнюйте широкими джинсами чи штанами з екошкіри і зручними черевиками. Якщо підібрати головний убір в тон з верхнім одягом, то він гарно продовжить монохромний образ.



Шуба

Балаклава з шубою – це класика. В такому образі вам буде дуже тепло. Однотонну шубу пастельних кольорів спробуйте поєднати з яскравим аксесуаром, а до анімалістичних принтів краще дібрати темне однотонне доповнення. Не забувайте про окуляри, вони вдало завершать образ.

Сукня

Такий образ пропонує нам Calvin Klein. Мʼякі кольори і грубе вʼязання роблять цей аксесуар делікатним та витонченим. Дехто здивується, але балаклаву можна вдало комбінувати навіть з ніжними сукнями.

Створити модний силует можна також поєднанням з вʼязаними приталеними платтями.

Пуховик

В пуховику і балаклаві від українського бренду BEVZA кілька років тому зустрічала Новий рік письменниця і мама Ілона Маска Мей Маск. Ми радимо взяти до уваги її образ – як і в ситуації з вовняними пальтами, пуховики краще обирати обʼємні.



Як поєднати балаклаву з курткою / Фото girlscene

Короткі пухові куртки надихають на яскраві образи – експериментуйте з кольорами, нашивками і принтами.