Тайстра, кептар та сердак: Kalush Orchestra вийшли на сцену Євробачення в автентичних костюмах

У вівторок, 10 травня, гурт Kalush Orchestra представив на сцені Євробачення Україну та пройшов у фінал. Гурт не лише запалив сцену своїм виступом, але й продемонстував народні костюми з елементами сучасності.

Гурт Kalush Orchestra виступив у точних копіях вбрання народного мистцетва та автентичних виробах віком близько 100 років. Вбранням музикантів займалися дизайнерка Роксоляна Шимчук, художниця по костюмах Ольга Карпів та стиліст Назар Дідик.

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Усі костюми були розроблені спеціально до шоу. Музиканти вийшли на сцену в елементах народного одягу, що поєднався з сучасними деталями.

Дизайнерка прикрас та колекціонерка старовинного одягу Роксоляна Шимчук розповідає, що творчість Kalush Orchestra імпонувала їй ще задовго до того, як вона отримала пропозицію створити для колективу сценічні образи.

Ольга Карпів розповіла, що образ фронтмена Олега Псюка був вибудуваний довкола рожевої панами – знакового елементу гурту Kalush Orchestra, до якого додали буковинський кептар початку ХХ століття густо розшитий бісером та яскраву сорочку.



Автентичні костюми гурту Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення Україна

"Початково була ідея зробити одним із символів Олегові верховинську сорочку, але зупинилися на буковинському кептурі, який доповнює біла або яскрава стилізована сорочка та хустина", – розповіла художниця по костюмах.



Автентичні костюми гурту Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення Україна

Соліст колективу Тимофій Музичук, який грає на сопілці та співає приспів, повністю відтворює гуцульський стиль. Це автентичні речі із міксом досконалої репліки національного гуцульського вбрання: сорочка та черес – широкий оздоблений шкіряний пояс. Гордість луку – старовинний сердак (свитка).



Автентичні костюми гурту Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення Україна

До образу Сашка Таби (бек-вокал) додали автентичну колекційну буковинську тайстру (торбину) та традиційну українську хустку у вигляді бандани, за ідеєю самого Сашка.



Автентичні костюми гурту Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення Україна

Роксоляна Шимчук розповіла Еспресо.TV, що найскладнішими у цій співпраці були терміни виконання. Після промотуру до "Євробачення-2022", під час якого гурт відвідав Ізраїль, Нідерланди, Іспанію та Польщу збираючи кошти на допомогу Україні, музиканти вирушили в Україну, зокрема виступили просто неба у звільненому Ірпіні.

Колекціонерка зазначила, що костюми готувалися практично без примірок. А мова йшла про речі, де ті примірки таки мали би бути. Як от примірка точної копії череса з ХІХ століття. Лише розуміння майстрами значимості участі України в "Євробаченні" під час війни змусили майстринь відкласти усі справи та зробити все швидко.

Вже у суботу, 14 травня, гурт Kalush Orchestra виступить у фіналі конкурсу Євробачення з піснею "Стефанія". Кілька тижнів поспіль букмекери прогнозують представникам з України перемогу у фіналі.

Виступ гурту Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення: дивіться онлайн