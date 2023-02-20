Українка Таня Муіньо зняла кампейн для бренду Dior: вражаюче відео

Українська режисерка та кліпмейкерка Таня Муіньо зняля для французького бренду Dior кампейн. Талановита дівчина відповідала за представлення колекції на сезон весна-літо 2023.

Відомий французький Модний дім Dior представив рекламну кампанію весняно-літньої колекції, яку створила креативна директорка бренду Марія Грація-Кюрі.

Читайте також У костюмі зайця: Джіджі Хадід знялася в стильній фотосесії для Elle

Колекцію дизайнерка присвятила знаменитій королеві Франції та одній із перших прихильниць високих підборів і корсету Катерині Медічі.

Режисеркою кампейну виступила Таня Муіньо, на рахунку якої чимало кліпів зі знаменитими американськими виконавцями. Ролик весняно-літньої колекції зняли у стилі бароко.

"Режисерська версія фільму Dior SS’23. Мрія у стилі бароко. Дякую за те, що запросили мене", – прокоментувала співпрацю Таня Муіньо.

Що відомо про Таню Муіньо

Українська кліпмейкерка та фотографиня до шести років жила в Гавані, адже її тато був кубинцем, а мама – українкою. Зараз артистка проживає в США. Свою творчість вона розпочала у 2016 році, знявши свій перший кліп "Выходной" для Монатіка, який повірив у її талант. Тісна співпраця між зірками продовжилась і наразі зірка зняла для нього аж 14 кліпів!

Квиток у великий шоу-бізнес їй подарувала команда американської артистки Кеті Перрі – Таня Муіньо змогла зняти кліп на її пісню Small Talk. Вже у 2020 році до роботи її запросили інші зірки шоу-бізнесу: Володимир Дантес, Мішель Андраде, alyona alyona, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, Lida Lee та інші.

Того ж року вона зняла кліпи для таких всесвітньо відомих виконавців, як Розалія, YUNGBLUD, Cardi B, Lizzo та Lil Nas X.

За останні 5 років Таня Муіньо завоювала чимало престижних нагород, зокрема:

перемоги у номінації "Найкращий відеокліп" української премії YUNA (2017, 2018 і 2019 роки);

перемогу у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки);

перемогу у номінації "Найкраща режисерська робота" за версією MTV Video Music Awards 2021.

У 2021 році кліп Муіньо для Lil Nas X під назвою MONTERO отримав не лише премію за найкращу режисуру, а й став "Відео року" та отримав нагороду за "Найкращі візуальні ефекти". Репер Lil Nas X 13 вересня подякував зі сцени Тані та всій команді за грандіозний успіх.