Амбасадори UNITED24 одягнули вишиванки від українського бренду ETNODIM: стильні фото

Український бренд вишиванок ETNODIM та UNITED24 створили вишиванки для амбасадорів фандрейзингової платформи. Вишиванки прикрашають гуцульські орнаменти, каштани та навіть дракони.

Мета проєкту — зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова на Київщині. Другий екземпляр вишиванки, як в амбасадора, розіграють серед донорів по всьому світу. Отримати шанс на участь у розіграші можна за внесок від 24 доларів.

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За основу для сорочок взяли орнаменти з різних регіонів України, які доповнили елементами, пов'язаними з кожним амбасадором.

Орнамент на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.



Мішель Азанавічус у вишиванці від Etnodim / Фото з прес-служби UNITED24

Темно-синя сорочка Скотта Келлі з вишитими зорями та небесними світилами нагадуватиме йому про дві важливі подорожі — у відкритий космос та в Україну. В основі вишиванки Кетрін Винник лежить традиційний орнамент Галичини, звідки родом бабуся та дідусь акторки.



Кетрін Винник у вишиванці від Etnodim / Фото з прес-служби UNITED24

В основу вишиванки для Андрія Шевченка ліг геометричний орнамент вишивки Київського регіону, до якого додали листя каштанів — щоб завжди нагадувала легенді футболу про рідне місто.



Андрій Шевченко у вишиванці від Etnodim / Фото з прес-служби UNITED24

У своїх колекціях ETNODIM поєднує традиційні орнаменти із символами новітньої України. Так стародавні українські традиції набувають нового звучання. Бренд зазначає, що їм цінно долучитися до створення вишиванок для людей, які підтримують Україну в найважчий час в її історії.

"Деякі вишиванки присвячені українському корінню амбасадорів і містять орнаменти, притаманні регіонам, звідки родом їхні родини, як-от Одещина Лієва Шрайбера чи Тернопільщина Барбари Стрейзанд. Деякі мають спеціальні елементи, які поєднують українські традиції та справу життя амбасадора: як-от зірки та планети у Скотта Келлі чи тварини, з якими зустрічався у своїх подорожах мандрівник Беар Гріллз", – зазначив бренд вишиванок.



Лієв Шрайбер у вишиванці від Etnodim / Фото з прес-служби UNITED24

Тепер вишиті сорочки поїдуть у різні країни: від Франції до Канади, від США до Англії — і будуть завжди нагадувати амбасадорам UNITED24 про їхню важливу справу і про міцний зв'язок з Україною, який продовжиться і після нашої перемоги.

Платформа UNITED24 зазначає, що використовує кожну можливість, щоб активізувати донорів зі 110 країн, залучати до України додаткову увагу.

"Проєкт з вишиванками розв’язує одразу дві задачі. По-перше, допоможе завершити збір на відбудову школи в селі Бузова, яку зруйнували російські війська під час наступу на Київ у березні 2022 року. Для відновлення навчального закладу потрібно 1 250 000 тисяч доларів. І з цієї суми залишилося зібрати всього 200 000 тисяч доларів. По-друге, вишиванки розповідатимуть усьому світу про нашу історію та культуру. Ми впевнені, що вони зацікавлять кожного, хто захоплюється нашими амбасадорами", — розповіли в UNITED24.

Купити таку вишиванку неможливо. Але можна виграти, пожертвувавши від 24 $ на відбудову школи у селі Бузова на Київщині. Збір триває з 18 травня до 1 червня. Кількість внесків від одного учасника необмежена.

Що відомо про UNITED24

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За рік роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 325 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, американська акторка Іванна Сахно, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко та Олександр Усик.