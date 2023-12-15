Найпопулярніші светри на зиму, без яких вам не обійтися: на що треба звернути увагу

Зима лише нещодавно розпочалася, а це означає, що попереду нас чекає багато холодних днів, тож без светра нам не обійтися. Цей елемент гардероба в холодну пору є дуже важливим, адже перш за все нам має бути тепло.

Дівчата все одно люблять модно та стильно одягатися навіть в холодну пору року, тож важливо, аби светр був не лише теплим та зручним, але й стильним, пише 24 Канал.

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Щодо кольорів, то можете себе не обмежувати – обирайте нейтральні кольори та базові чорні, сірі, білі чи коричневі. А ще не забувайте про трендовий червоний светр та інші ефектні відтінки, які додадуть родзинки вашому аутфіту.

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Гольфи взимку посідають чи не найперше місце. Ми їх любимо завдяки коміру, який зігріває шию та є захисним шаром, якщо ми не використовуємо шарф. Цю класичну модель можна поєднувати як з класичними джинсами, так і зі штанами палаццо.

Завдяки кардигану ви зможете створити багатошаровий одяг, в якому вам буде тепло в морозяні дні. Втім модниці часто одягають кардиган як самостійну одиницю, тож вони заміняють нам повноцінний светр, особливо, якщо вони з теплого трикотажу.

Не забувайте про светри з товстої пряжі та високим коміром. Якщо додати штани в тон светра, то можна створити чудові монохромні образи.

У 2024 році в моду увійде забути светр з відкритими плечима, тому можете його вже сміливо додавати у свої гардероби. Чесно зізнаємося, що ще донедавна антитрендовий виріб починає дійсно подобатися, особливо, коли бачимо з ним ефектні образи.

Светр в смужки не втрачає популярності та залишається актуальним. Обирайте для себе модель з горловиною, на змійці чи з коміром.