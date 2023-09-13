Осінньо-зимові колекції демонструють нам, що цей сезон не буде сірим та похмурим, адже дизайнери вирішили додати кольорів речам. Саме вони точно зроблять нашу осінь яскравішою.

Читайте також Вузькі штани повертаються в моду: добірка модних виробів

Синій

У моді цього сезону буде синій колір. Знайти светр будь-якого відтінку синього – дуже просто. Категорія трикотажу просто переповнена синіми светрами, навіть попри те, що цієї осені домінує червоний колір. Обирайте для себе кобальтово-сині светри, морські градієнти, сині кардигани чи вкорочені пуловери.



Наймодніші светри осені 2023 / Фото Elle

Візерунки

Восени в моді будуть візерунчасті светри. У колекціях брендів переважали квіткові мотиви, візерунки у стилі картатих скатертин, тигрові смужки чи акварельні мазки.



Наймодніші светри осені 2023 / Фото Elle

У стилі Джей Хамфрі

Університетський стиль преппі, що натхненний уніформою Блер Волдорф поступається місцем характерним глем-рок-вібраціям в дусі гардероба бруклінської принцеси з останніх сезонів "Пліткарки" Джей Хамфрі.



Наймодніші светри осені 2023 / Фото Elle

Простота

Найкращими завжди виглядають прості речі. Тож спробуйте інвестувати восени в однотонні светри сірих, кавово-коричневих чи пісочно-бежевих відтінків. Шукайте для себе якісні матеріали: кашемір, овечу вовну, альпаку чи мохер.



Наймодніші светри осені 2023 / Фото Elle

Светр-сукня

У цьому сезоні інфлюенсери показують моду на відмову від низу в образах. А це означає, що довгі, об’ємні, м’які светри замінять нам сукні та будуть чудово поєднватися з високими чобітьми.



Наймодніші светри осені 2023 / Фото Elle