5 суцільних купальників, які носять цього літа зірки стрітстайлу: найкращі образи

До кінця літа залишився місяць, тож вам варто знайти час ще неодноразово одягнути улюблений купальник.

Щоб ваш відпочинок був стильним – звертайте увагу на купальники, які приміряють на собі інфлюенсерки. Саме вони є невід'ємною частиною літнього відпочинку.

Зверніть увагу Джинсовий комбінезон – тренд сезону: огляд наймодніших виходів знаменитостей

Морська естетика досі перебуває в топі трендів, тож пляжне вбрання заслуговує на особливу увагу, а найбільше – суцільні купальники, які так люблять модниці.

Рожевий

Цього сезону всі закохалися у стиль barbiecore. Вихід фільму "Барбі" не лише надихнув дівчат на стильні міські аутфіти в рожевому кольорі, але й приміряти рожевий купальник.



Модні суцільні купальники / Фото з Elle

Принтований

Квітковий чи смугастий принт найчастіше зустрічається цього літа на купальниках. Найбільшу популярність здобули ретропринти, виконані у стилі 60-х. Особливу увагу дизайнери приділили принту pucci.



Модні суцільні купальники / Фото з Elle

Металеві кільця

Якщо ви хочете, щоб ваш купальник був з особливою родзинкою – придивіться до різноманітних варіантів декору: блискітки, брошки та різноманітні металеві вставки, зокрема кільця. Молочний купальник з металевими кільцями став набагато цікавішим та деталізованішим.



Модні суцільні купальники / Фото з Elle

Зав'язки

Зав'язки, об'ємні вузли та переплетіння – тренд літа 2023, який з'явився на топах, сукнях та купальниках. Ця деталь робить купальник цікавішим.



Модні суцільні купальники / Фото з Elle

Квіти

Квіткова аплікація проникла в тренди ще на початку року. Спочатку квіти прикрашали вечірні сукні, потім бутони троянд довершували чокери, і, нарешті, квіти таки дібралися до пляжної моди.



Модні суцільні купальники / Фото з Elle