Несподівані та оригінальні: гумові сумки стають новим трендом літа

29 липня 2022 , 09:00
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Джерело:

Vogue

На модний п'єдестал виходять нові аксесуари – гумові сумки, які виглядають не гірше за шкіру чи текстиль. Практичні та нестандартні торбинки з гуми освіжать будь-який літній образ.

Модні покази світових брендів сколихнули гумові сумки різних форм та розмірів. Вони не тільки неймовірно виглядають, але і не піддаються забрудненням та пошкодженням. 

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Для посушливого пляжу та лісової прогулянки гумові торбинки, клатчі та повноцінні сумки стануть необхідним аксесуаром. Вони оригінально виглядають та стійко тримають свою форму. 

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Bottega Veneta

Річ у тім, що гума не так сильно пошкоджується від механічних впливів та може служити роками. І хоч мода на гумові сумки тільки набирає обертів, у цього нестандартного аксесуара є всі шанси стати надійним must have. 

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Gucci

Гумові сумки вже давно представлені на модній арені, проте саме цього літа отримали бажане визнання. Аксесуари такого типу показали такі бренди, як: 

  • Gucci;
  • Balenciaga в колаборації з Crocs;
  • Maison Margiela;
  • Simon Miller та інші.

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Simon Miller  

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Balenciaga x Crocs

 

Автор: Ярослава Прадід