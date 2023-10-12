5 знакових сумок Chanel за всі часи: як вони виглядають

Сумки Chanel є найзнаковішими серед всіх можливих брендових сумок. Сумки, які започаткувала Габріель Шанель стали справжнім символом моди, жіночності та свободи.

Бренд Chanel був створений у 1910 році і з кожним роком люксовий Дім моди почав все більше зростати. Оглядаючись назад можна простежити еволюцію сумок та зрозуміти, які моделі досі залишаються популярними.

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Що цікаво, у магазинах ви ніколи не знайдете знижок на сумки, оскільки їх ніколи не буває. Вони завжди дорого коштують. Ці сумки є хоч і дорогою, але вигідною інвестицією, адже прослужать нам багато років.

Знайомимо вас з сумками, які захопили наші інстаграм-стрічки та з сумками, які залишились настільки ж бажаними, як і в перший день їхнього запуску.

Chanel 2.55

Цю сумку Габріель Шанель створила у лютому 1955 року, звідси й походить назва. Це була перша жіноча сумка з плечовим ременем. Тоді вона викликала скандал, втім жінкам дуже сподобалась така свобода, адже руки вже можна було засовувати в кишені, а не тримати постійно сумку в руках.



Найпопулярніші сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel Classic

Карл Лагерфельд оновив модель сумки 2.55 у 1980-х роках, залишиючись вірним оригінальній формі, але надав їй декадентського стилю того десятиліття. Помітною зміною став замок зі знаменитими буквами СС.



Найпопулярніші сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel Boy

Сумку у 2011 році випустив Карл Лагерфельд та присвятив її першому коханню Габріель Шанель Бою Кейпелу. Ця сумка з-поміж інших відрізняється своєю андрогінністю.



Найпопулярніші сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel Grand

Сумка Grand Shopping Tote – найбільш містка модель в історії сумок Chanel. Випуск цієї моделі був припинений у 2015 році, тож вона стала ще бажанішою серед справжніх поціновувачів сумок. Сумка була неймовірно популярною в нульових роках. Її носив увесь акторський склад серіалу «Беверлі-Гіллз», однак зараз вона вважається вінтажною знахідкою.



Найпопулярніші сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel 22

Ця сумка була випущена у 2022 році, тож і назва відповідає року. Цю сумку у свої образи залучали всі можливі інфлюенсери та знаменитості.



Найпопулярніші сумки Chanel / Фото Pinterest