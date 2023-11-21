Не виходить з моди: сумка у формі півмісяця знову в тренді

Наш образ ніколи не буде довершеним без стильної сумки. Кожного сезону дизайнери експериментують із дизайнами та формами. Однак бренд Prada вирішив зупинити свою увагу на сумці у формі півмісяця, яка вже кілька років не виходить з модних радарів.

Тренд на сумки нам завжди задають провідні it-girls, які є провідниками моди, пише 24 Канал. Саме їхніми образами ми надихаємося, а потім відтворюємо з того ж вбрання власні аналоги модних аутфітів.

До теми Їх не має бути у вашому гардеробі: топ 5 антитрендових сумок 2023 року

Так і стається з сумками. Інфлюенсери обирають для себе нову модель, яку представляють бренди та демонструють із нею свої аутфіти.

Цього разу любов модниць припала до сумки Prada Arqué. Італійський Модний дім випустив два розміри такої сумки – великий та маленький та презентував у чорному, білому, коричневому та кремовому кольорі. Вартість такої сумки стартує від 2 тисяч доларів.

В українських брендів є чимало аналогів красивих сумок у формі напівмісяця, тож ви зможете обрати для себе аксесуар, який пасуватиме до ваших аутфітів за доступною ціною.

Сумка такої форми була актуальною ще в нульових, втім мода завжди циркулює, тож і не дивно, що такі сумки зараз знову в моді. Такий аксесуар ви зможете носити в руці або ж на плечі.

Його красива форма дозволить вам доповнити ефектні образи з пальтом та взуттям на підборах чи стати чудовим довершенням до сукні, жакета чи звичайного базового аутфіта.



Трендові сумки у формі півмісяця / Фото Pinterest



Трендові сумки у формі півмісяця / Фото Pinterest



Трендові сумки у формі півмісяця / Фото Pinterest



Трендові сумки у формі півмісяця / Фото Pinterest



Трендові сумки у формі півмісяця / Фото Pinterest



Трендові сумки у формі півмісяця / Фото Pinterest