Бірюзова сумка від Fendi & Tiffany – хіт весни: як вона виглядає

Знамениті бренди Fendi та Tiffany&Co представили спільну легендарну сумку Baguette середнього формату в бірюзовому кольорі. Інфлюенсери вже починають активно доповнювати свої образи цією сумкою, тож у неї є всі шанси стати хітом у весняно-літньому сезоні.

Перевипуск сумки Fendi разом з ювелірним брендом Tiffany&Co присвячено 25-річчю сумки, яку розробила Сільвія Вентуріні Фенді ще у 1997 році. Аксесуар з колаборації Tiffany & Co x Fendi зроблений зі шкіри теляти та атласу та прикрашений знаковим для Tiffany срібним стерлінгом на застібці FF.

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Застібка FF створена з високопробного срібла. Завдяки знімному плечовому ремню і ручці, сумку можна носити на плечі, через плече або в руці як клатч.

Коштує бірюзова сумка Tiffany Baguette від 2,5 тисяч доларів до 5, 5 тисяч доларів (від 90 тисяч гривень до 198 тисяч гривень).

Вперше колаборацію було представлено на Тижні моди у Нью-Йорку у вересні 2022 року під час показу колекції Resort 2023.

Свою назву сумка Fendi Baguette Bag отримала завдяки тому, що її передбачалося носити під пахвою як багет. З моменту своєї появи аксесуар відразу ж став одним із найпопулярніших у світі моди.

Красиву сумку бірюзового відтінку у своєму гардеробі вже має Ельза Госк, К’яра Ферраньї та інші відомі інфлюенсери.



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram



Стильна сумка від Fendi & Tiffany / Фото з Instagram