Сукню Сари Джессіки Паркер продали за 217 тисяч гривень: гроші спрямують на підтримку українців

З молотка пішла сукня Сари Джессіки Паркер від бренду Oscar de la Renta. За ексклюзивний виріб вдалося вторгувати на аукціоні 217 тисяч гривень.

Відомий модний бренд Oscar de la Renta вирішив допомогти Україні. Кілька днів тому вони виставили на аукціон сукню Сари Джессіки Паркер. Отримані гроші обіцяють перерахувати на підтримку українців, які постраждали у війні.

​Дивіться також Французька акторка Селін Саллет вийшла на фотокол у светрі в кольорах українського прапора

Головною сукнею на аукціоні став виріб Сари Джессіки Паркер, який вона одягнула на прем’єру сиквелу культового серіалу "І просто так". У цій сукні акторка з’явилася у грудні 2021 року разом з чоловіком та сином на червоній доріжці.

Стартова ціна лота складала 5 тисяч доларів. Теперішня власниця сукні придбала виріб на 2 500 тисячі дорожче. Усі виручені кошти будуть передані фонду UNICEF, який відкрив спеціальний рахунок для допомоги Україні.

Відомо, що на виготовення сукні Сари Джессіки Паркер пішло понад 150 годин. Вона виготовлена з шовкового шифону та прикрашена ручною вишивкою зі сріблястих паєток. Виріб доповнений рожевою фатиновою вставкою та тюлевою накидкою.

Я була щаслива одягти цю сукню на важливу подію, а тепер – приєднатися до цього аукціону заради дітей, які зазнали воєнного лиха,

– заявила Сара.



Брендова сукня Сари Джессіки Паркер / Фото з Getty Images