Розкішна сукня з глибоким декольте як у Кендалл Дженнер – ідеальний образ на Новий рік 2023

Американська модель Кендалл Дженнер потішила фанатів своїм розкішним образом на церемонії CFDA Awards у Нью-Йорку. Її аутфіт був досить лаконічним та водночас феєричним та незабутнім. Саме таке вбрання можна одягнути в новорічну ніч, до якої залишилося 50 днів.

За східним календарем, символом 2023 року буде Чорний Водяний Кролик. Таке співвідношення кольору, стихії і тварини стається раз на 60 років. В минулому рік Чорного Водяного Кролика був ще у 1963 році.

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Колір кролика не означає, що в новорічну ніч всі мають приміряти вбрання чорного кольору. Робіть ставку на класичні кольорі, які завжди виграшно виглядають у святкові дні. До прикладу, ідеально виглядатиме сукня білого кольору, яку приміряла, до прикладу, Кендалл Дженнер.

Образ Кендалл Дженнер

27-річна трендсеттерка одягнула розкішну мінімалістичну сукню на бретельках з глибоким декольте. Уся сукня була розшита блискітками, які переливалися на світлі.

Знаменитість доповнила свій розкішний вихід білими босоніжками та завершила аутфіт легкою укладкою з хвильками на волоссі та ніжним макіяжем. Візажисти нафарбували повіки коричневими тінями, а губи – блиском шоколадного відтінку.

Кендалл не одягнула жодної прикраси на шию чи руки, для того, щоб її образ залишався максимально мінімалістичним. Доповнювали ніжний аутфі моделі лише невеликі золоті сережки на вухах.

Такий ніжний образ ідеально підійде для святкування Нового 2023 року та захопить всіх ваших друзів та гостей своєю простотою та водночас розкішністю.