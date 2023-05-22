Горошок знову повертається в моду: стильна добірка суконь, без яких не обійтися влітку

У 2023 році мода на гороховий принт повертається. У багатьох колекціях був присутній принт Polka Dot, тож нам точно не обійтися без модної сукні в горошок цього літа.

Найпопулярнішим вбранням цього літа будуть класичні сукні – чорного кольору з білим горошком або ж білосніжні вбрання з чорним горошком, пише 24 Канал.

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Окрім цього, актуальними також будуть білі плаття з червоним горошком. Таку сукню ще кілька років тому одягала на прогулянку шведська модель Ельза Госк.



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest

Сукня в горошок ідеально підійде для походу в офіс, на відпочинок, романтичне побачення чи вечірню прогулянку. Образи, в яких присутній принт в горошок, виглядають дуже стильно та жіночно. Принт Polka Dot доречний для будь-якого віку – для дітей, молодих дівчат та дорослих жінок.

Окрім класичних варіацій чорного та білого кольору на тлі горохового принта, красиво виглядають сукні в яскравих кольорових тонах – червоному, лимонному, рожевому чи зеленому.

Гороховий принт настільки універсальний, що значення немає навіть розмір – маленький, середній чи великий горошок буде красиво виглядати на будь-якому вбранні.

Принт Polka Dot прийшов до нас ще в 50-их роках минулого століття, втім досі залишається трендовим та популярним. У своїх колекції горошок додали такі відомі бренди як Saint Laurent, Chanel і Magda Butrym.

Обирайте на літо невагомі шифонові, атласні сукні в горошок міді чи максі довжини. Це можуть бути повністю закриті сукні, або ж з ефекними розрізами чи вставками з напівпрозорого матеріалу.

Головний варіант сукні в горошок короткої довжини – це ретро фасон з пишною спідницею сонце, що створює ідеальний силует пісочний годинник, модель на запах, модні сукні горошок з рюшами і воланами.

Стильні сукні в горошок на літо 2023



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest



Модні сукні в гороховий принт на літо / Фото з Pinterest