Різноманіття модних суконь цього року просто вражає, пише 24 Канал. Серед великої кількості красивих суконь ви точно зможете знайти те єдине плаття, яке влучить вам просто в серце.

До теми Розкішні сукні на випускний у стилі Ельзи Госк: ефектна добірка

Випускні вечори зараз проводяться не так масштабно, як це було до пандемії коронавірусу та війни в Україні, втім школярі все одно хочуть для себе запам’ятати останній випускний вечір у школі.

Редакція Fashion 24 вже написала чимало матеріалів з найкращими випускними сукнями на 2023 рік, втім пропонуємо знову вашій увазі нові вироби, які мають всі шанси вам сподобатися. Сукні з добірки виглядають досить ефектно, яскраво та стильно.

Блиск + срібло

Цього сезону відтінок металік набирає широкої популярності, тож не дивно, що сріблясті сукні зараз є доволі актуальними. Ви можете обирати плаття простого силуету на бретельках, мінімалістичні бюстьє, чи сукні з драпіруванням. Головне правило – вони мають бути сріблястого відтінку та мерехтіти. У такій сукні ви точно станете зіркою вечора.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З рукавичками

Такий аксесуар як рукавички по-трохи повертаються в моду. Вони вже завоювали любов модниць, які люблять вирізнятися з-поміж інших оригінальними деталями.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З розрізом на нозі

Елегатні сукні з розрізом на нозі – класика, яку неможливо обійти стороною. Тут вже робіть ставку на улюблені тканини, фасон та кольори. Головне, щоб у платті вам було комфортно та ви відчували себе в ньому справжньою королевою вечора.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З пір’ям

Сукні з пір’ям виглядають надзвичайно ефектно. Зазвичай пір’я входить в моду напередодні Нового року, втім зараз тренд на цю акцентну деталь "затягнувся", тож знаменитості часто одягають на світські події плаття з пір’ям. Найбільше такі плаття любить німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram