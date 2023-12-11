Ви ще такого не бачили: модна річ сезону – сукня з ефектом тромплей

Наприкінці року в моду повертається сукня з ефектом тромлей. Появі на модній арені такої сукні передували "прозорі" плаття, які в певний момент стали альтернативою маленькій чорній сукні.

Кілька років тому в моду різко увірвалися сукні з вирізами та прозорими вставками, а згодом "голі" сукні стали хітом, які приміряли на собі всі знаменитості.

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Тепер нової популярності здобує сукня з ефектом тромлей. Її вже встигла приміряти Алекса Чанг, Кендалл Дженнер, К’яра Ферраньї та Белла Хадід.

Під час показу осінь-зима 2023/2024 Loewe представили колекцію, вбрання яких "сповнені ілюзій" та натхненні ляльковим одягом. Сукні бренд презентував з містичними принтами, які для нас є трохи незвичними.

Сміливо сукню, яку створив креативний директор Loewe Джонатан Андерсон обрала Алекса Чанг на світській події у Лондоні Vogue Forces For Change. Вона обрала шовкову суккю з візерунком у вигляді тренча. Це ідеальний приклад ефекту тромплей, який означає "обдурити око".

Заснував моду на сукні з вигадковим ефектом тромлей Жан-Поль Готьє. Саме його культова "оголена" сукня була вперше представлена під час показу сезону весна-літо 1984 року.

Незвичні візерунки з’явилися тепер не лише на сукнях, але й топах, купальниках та комбінезонах. Кілька сезонів тому Джеремі Скотт створив таку серію суконь для бренду Moschino.



Джіджі Хадід на показі Moschino / Фото Vogue

У лютому 2023 року бренд Dior створив сукню з ефектом трамлей для К’яри Ферраньї, в якій вона вийшла на сцену фестивалю в Сан-Ремо. Сукня була виготовлена ​​з тюлю тілесного кольору та створювала ілюзію оголеного тіла.