Топ-10 суконь на випускний у стилі Леоні Ганне: розкішна добірка, яка вам сподобається

За інстаграм-сторінкою німкені Леоні Ганне слідкують понад 4 мільйони прихильників. Дівчата зі всього світу просто обожнюють її стиль, тож точно хотіли б повторити її стильні виходи в сукнях на випускний вечір.

Кожна сукня Леоні Ганне – мінімалістична коротка чи помпезна довга – це справжній вибух краси, який неодмінно хочеться приміряти на собі, пише 24 Канал.

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Інфлюенсерка вже давно зачарувала всіх своїм бездоганним смаком, а високий зріст, струнка фігура та чарівна посмішка зробили її улюбленицею стрітстайл-фотографів.

Леоні Ганне часто одягає вбрання від українських брендів та й загалом підтримує Україну. З перших днів війни вона вийшла на вулиці Мілану в синьо-жовтому вбранні на знак підтримки України та досі підтримує нашу країну.

За Леоні Ганне слідкує багато дівчат з України, тож вони точно знають її вишуканий стиль. Якщо старшокласниці мають намір виглядати у стилі німецької інфлюенсерки, радимо вам придивитися до її найцікавіших виходів у сукнях.

Чорна з рюшами

Таке плаття зараз на піку популярності, оскільки рюші є трендом літа. Якщо хочете класики – обирайте чорний колір, або можете сміливо обирати схожу за фасоном сукню в яскравих відтінках.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

Сукня з прозорими вставками

Напіврозорий матеріал красиво виглядає не лише на довгих сукнях чорного кольору, але й на коротких платтях яскраво-червоного кольору. Таке плаття досить самодостатнє, тож варто його лише доповнити чорними туфлями-човниками.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

Багатоярусна сукня

Якщо вам хочеться виглядати, як справжня королева, зверніть увагу на розкішну багатоярусну сукню у стилі Леоні Ганне. М’ятний відтінок виглядає досить свіжо та вишукано, а щоб не перевантажувати образ доповніть його мінімалістичним пучком.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

Золотиста сукня

У моді цього літа відтінки золота та срібла, тож обов’язково придивіться до таких суконь. Німкеня приміряла плаття у відтінку рідкого золота на Каннський кінофестиваль у 2021 році. За цей час таке плаття стало ще більш затребуванішим та актуальним.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

З розрізами на талії

Сукня з вирізами на талії чудово підкреслює жіночність. Такі довгі сукні в нейтральних кольорах зроблять ваш образ елегантним та водночас неабияк ефектним.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

Сукня-бюстьє

Такі плаття також є популярними на випускний вечір. Золотисту сукню-бюстьє з розрізом на нозі та дзеркальними паєтками Леоні Ганне приміряла на Венеційському кінофестивалі.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

Сукня з пір’ям

Плаття з пір’ям ідеально підійдуть для такої події як випускний вечір. Надихнувшись образом німкені, зверніть увагу на бузковий відтінок та довжину сукні зі шлейфом, яка точно приковуватиме погляди на вас увесь день.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

З бахромою

Леоні Ганне обрала рожеве плаття з бахромою на довгий рукав. Коротку сукню доповнював довгий шлейф, а найбільшого ефекту додав високий хвіст.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

З бантом

Попри бум квіткових аплікацій, банти все ще продовжують бути в моді, тож беріть на замітку блакитну сукню на бретельках з великим бантом та сріблястими босоніжками, як у Леоні Ганне.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram

Срібляста

Блогерка одягнула ефектну сукню сріблястого кольору повністю всіяну паєтками. Плаття на бретельках доповнювала бахрома. В тон до сукні блогерка приміряла сріблясті туфлі з бантиками від бренду MACH & MACH, які досі залишаються актуальними попри тренд на взуття Мері Джейн.



Розкішні сукні на випускний від Леоні Ганне / Фото з Instagram