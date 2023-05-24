9 бездоганних суконь на випускний, які Леоні Ганне одягала на Каннський кінофестиваль

Каннський кінофестиваль підходить до завершення, тож німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вирішила згадати свої найкращі виходи за 2021 та 2022 рік. Такі сукні можна приміряти на випускний, якщо хочете виглядати незвично та яскраво.

Леоні Ганне володіє бездоганним смаком в одязі, а всі її образи заслуговують особливої уваги, пише 24 Канал. Фешіоніста є любителькою яскравих відтінків та ефектного вбрання, тож до вибору суконь на Каннський кінофестиваль підійшла дуже ретельно.

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Знаменитість виходила на червону доріжку в сукнях, які просто неможливо обійти увагою. Одна з найбільш впливових інфлюенсерів світу зачаровувала всіх неймовірними сукнями на Каннському кінофестивалі.

Білявка виходила на червону доріжку у кутюрних сукнях від люксових брендів, доповнюючи свої образи ювелірними прикрасами, розкішними зачісками та ефектним макіяжем.

У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 4 мільйони людей, Леоні Ганне опублікувала добірку своїх найдивовижніших суконь, які вона одягала на кінофестиваль.

Якщо ви надихаєтеся світовими інфлюенсерами та хотіли б повторити образи Леоні – радимо придивитися до її помпезних суконь. Здебільшого старшокласниці зараз обирають на випускний вечір щось стильне, але не надто ефектно. Та якщо ви хочете стати королевою вечора – вам точно щось відгукнеться з образів білявки.

Знаменитість виходила у світ в багатоярусному платті м’ятного відтінку, в сукні з пір’ям та яскраво-рожевій сукні. До речі, рожевий колір помітно повертається в тренди, тож зверніть на нього увагу.

Також в арсеналі модних виходів Леоні Ганне – плісирована сукня на одне плече, сукня з рукавичками, сукня відтінку рідкого золота, з напіврозорого матеріалу та сукня-бюстьє.

Вам також варто придивитися до взуття, яке підібрала модниця, зачіски та аксесуарів, щоб якнайкраще відтворити її модний вихід.

Розкішні образи Леоні Ганне



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram