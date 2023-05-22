Як в Анджеліни Джолі та Джіджі Хадід: найкращі сукні на випускний 2023

Вже незабаром старшокласники будуть вперше святкувати свій випускний вечір. Якщо дівчатка ще не обрали сукню на випускний – радимо придивитися до нашої добірки з актуальними фасонами на 2023 рік.

Різноманіття модних суконь цього року просто вражає, пише 24 Канал. Серед великої кількості красивих суконь ви точно зможете знайти те єдине плаття, яке влучить вам просто в серце.

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Випускні вечори зараз проводяться не так масштабно, як це було до пандемії коронавірусу та війни в Україні, втім школярі все одно хочуть для себе запам’ятати останній випускний вечір у школі.

Редакція Fashion 24 вже написала чимало матеріалів з найкращими випускними сукнями на 2023 рік, втім пропонуємо знову вашій увазі нові вироби, які мають всі шанси вам сподобатися. Сукні з добірки виглядають досить ефектно, яскраво та стильно.

Блиск + срібло

Цього сезону відтінок металік набирає широкої популярності, тож не дивно, що сріблясті сукні зараз є доволі актуальними. Ви можете обирати плаття простого силуету на бретельках, мінімалістичні бюстьє, чи сукні з драпіруванням. Головне правило – вони мають бути сріблястого відтінку та мерехтіти. У такій сукні ви точно станете зіркою вечора.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З рукавичками

Такий аксесуар як рукавички по-трохи повертаються в моду. Вони вже завоювали любов модниць, які люблять вирізнятися з-поміж інших оригінальними деталями.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З розрізом на нозі

Елегатні сукні з розрізом на нозі – класика, яку неможливо обійти стороною. Тут вже робіть ставку на улюблені тканини, фасон та кольори. Головне, щоб у платті вам було комфортно та ви відчували себе в ньому справжньою королевою вечора.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З пір’ям

Сукні з пір’ям виглядають надзвичайно ефектно. Зазвичай пір’я входить в моду напередодні Нового року, втім зараз тренд на цю акцентну деталь "затягнувся", тож знаменитості часто одягають на світські події плаття з пір’ям. Найбільше такі плаття любить німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.



Трендові сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram