Вузол – найстильніший елемент одягу: як виглядає цікава деталь

Цього року наше вбрання вирізнятиме з-поміж інших цікава деталь – наявність вузла, який підкреслює певні частини тіла. Дизайнери зробили ставку в бік двох аспектів – вузла, як елементу дизайну та вузла, як стилістичного жесту.

Найцікавіше ідея з вузлами виглядає на сукнях. Бренди JW Anderson і Bottega Veneta застосували цю декоративну деталь у своїх весняних образах. Вузол імітує рукави на висоті грудей та набуває вигляду фальш-светра, зав’язаному на плечах.

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Найкращий спосіб застосувати цей тренд – використати светр з подвійними рукавами. Дизайнери опустили рукава з висоти плечей, тож вузол акцентує на центрі грудей, де й вільно спадають рукави.

Найчастіше дизайнери зосереджували свою увагу на пастельних відтінках, які ви можете сміливо додавати хоч у теперішні образи, хоч планувати купівлю речей у ніжних кольорах на весняно-літній сезон.

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Влітку такі сукні поєднуйте з в’єтнамками, сандалями та босоніжками, а от трикотажні светри поєднаються з джинсами, палаццо, лосинами та різними чоботами – на тракторній підошві чи на підборах.

Щоб створити повністю трендовий аутфіт, доповнюйте светри з подвійними рукавами актуальними елементами гардероба – мішкуватими джинсами, джинсами з широкою штаниною, кльош, шкіряними штанами чи спідницею довжини максі.



Вузол – цікава деталь на одязі / Фото Vogue



Вузол – цікава деталь на одязі / Фото Vogue



Вузол – цікава деталь на одязі / Фото Vogue



Вузол – цікава деталь на одязі / Фото Vogue