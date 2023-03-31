Актуальні сукні на весну – з V-подібним вирізом: найкращі фасони

Сукні з V-подібним вирізом – елегантний та жіночний тренд весни. З року в рік бренди пропонують у своїх колекціях сукні зі спокусливим декольте, змінюється лише його глибина.

Цього сезону бренди зробили ставку на сукні з екстримально глибоким декольте, які треба носити без білизни. Окрім того, дизайнери також представили кілька стильних варіантів із невеликим трикутним викотом, які делікатно оголюють ключиці.

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Сукні з V-подібним вирізом мають ряд переваг: вони візуально подовжують шию, якщо їх одягнути на голе тіло та підкреслюють нашу жіночність. З такими сукнями можна гратися в багатошаровість та одягати під низ гольф з високою горловиною.

Плаття з невеликими трикутними вирізами можна легко вписати у повсякденний образ. Якщо хочете зробити ставку на відверту сукню, то обирайте шовкову комбінацію з провокаційним декольте, яка ідеально підійде для вечірнього виходу.

У моді зараз лелітки, тож і такі сукні вам стануть у нагоді. Незважаючи на те, що зараз на піку популярності перебувають сукні довжини максі, міні нікуди не ділися з fashion-простору, тож такі вироби також можна додати у свій гардероб.

Навесні нам завжди хочеться носити сукні з квітковими мотивами, тож ви знайдете чимало виробів з флористичними мотивами.



Модні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue