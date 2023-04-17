Найпопулярніші сукні на літо 2023: як вони виглядають

Літо вже не за горами, тож час задуматися над стильними сукнями, які будуть популярними в спекотну пору року. Як виглядають найкращі фасони суконь на літо – дивіться далі.

Сукня – це універсальний предмет гардероба, яка дозволяє створити повсякденний, святковий, романтичний та діловий образ, пише 24 канал. У добірці вирішили вам розповісти про найпопулярніші фасони суконь, які вже зовсім скоро будуть в моді.

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Прозорі

Сукні з прозорої тканини не втрачають своєї популярності вже кілька сезонів поспіль. Обирайте для себе ефектні плаття в чорному кольорі з прозорої тканини, які вдало підкреслять вашу фігуру та додадуть особливого шику.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest

З бантами

Цього року особливо проявляється мода на жіночність – квіткові аплікації та банти. Дизайнери прикрасили бантами сукні, які виглядають надзвичайно ніжно та цікаво. Такий варіант сукні ідеально підходить для сонячного літнього дня.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest

Шкіряні

Шкіра не обходить стороною цей сезон, тому сміливо звертайте увагу на ефектні моделі. Ймовірно, від суконь-сорочок вже можете відмовитись, втім візьміть до уваги розкішні сукні-бюстьє, які ефектно виглядатимуть з туфлями з гострим носком чи мінімалістичними босоніжками.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest

З розрізами

Розрізи залишаються такими ж актуальними, як раніше. Вони додають сукні елегантності та сексуальності. Красиво виглядатимуть мінімалістичні сукні в будь-якій довжини – міні чи максі.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Pinterest