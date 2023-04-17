Платье – это универсальный предмет гардероба, позволяющий создать повседневный, праздничный, романтический и деловой образ, пишет 24 канал. В подборке решили вам рассказать о самых популярных фасонах платьев, которые уже совсем скоро будут в моде.

Читайте также Какие атласные костюмы в моде этой весной: лучшая подборка

Прозрачные

Платья из прозрачной ткани не теряют своей популярности уже несколько сезонов подряд. Выбирайте для себя эффектные платья в черном цвете из прозрачной ткани, которые удачно подчеркнут вашу фигуру и придадут особый шик.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest

С бантами

В этом году особенно проявляется мода на женственность – цветочные аппликации и банты. Дизайнеры украсили бантами платья, которые выглядят очень нежно и интересно. Такой вариант платья идеально подходит для солнечного летнего дня.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest

Кожаные

Кожа не обходит стороной этот сезон, поэтому смело обращайте внимание на эффектные модели. Вероятно, от платьев-рубашек уже можете отказаться, впрочем примите во внимание роскошные платья-бюстье, которые будут эффектно смотреться с туфлями с острым носком или минималистическими босоножками.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest

С разрезами

Разрезы остаются такими же актуальными, как раньше. Они придают платью элегантности и сексуальности. Красиво будут смотреться минималистичные платья в любой длине – мини или макси.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые платья на лето 2023 / Фото из Pinterest