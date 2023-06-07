Актуальні сукні на літо, які допоможуть освіжити ваш гардероб
Джерело:інстаграм Яни Платонової
Сукня – найпопулярніший вибір у літньому гардеробі. Вона рятує нас у виборі вбрання, яке треба комбінувати між собою та стає чарівною паличкою-виручальницею у спекотний день.
Серед модних новинок можна знайти жіночні, комфортні та цікаві сукні. Українська стилістка Яна Платонова розповіла у своєму інстаграм-блозі, що кардинальних змін з попереднім літнім сезоном нема.
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Вона зазначила, що при виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Саме тому у представленій добірці багато речей з льону, мусліну, тонкої бавовни та віскози.
Для підготовки дописів на цю тему, я відібрала варіанти з понад 4000 моделей суконь на сайті net a porter, це, в першу чергу, орієнтири по крою, дизайну та актуальній стилізації,
– зазначила стилістка.
Поєднуйте літні сукні з сандалями, балетками та кросівками. Для вечірніх виходів застосовуйте босоніжки та туфлі на підборах. Довершуйте свої аутфіти сумками-шоперами або ж красивими сумками, які лише підкреслять витончений стиль.
Також не забувайте влітку про сонцезахисні окуляри та прикраси. Обирайте золоті або сріблі ланцюжки, браслети чи сережки, робіть ставку на кольє з бісеру чи перлин, або ж взагалі залишайте шию оголеною. Це також створює доволі мінімалістичний та скромний look,
Основні трендові сукні 2023
• Довжина максі;
• Мінімалізм;
• Дукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними);
• Кроше та інші техніки;
• Прозорість;
• Етно мотиви;
• Сукні-бандо;
• Різноманітні зав‘язки;
• Сукні з вирізами.
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram
Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram