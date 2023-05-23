5 речей, які прикрасять ваш літній гардероб: фото ефектного вбрання

Щоб вивести свій образ на новий рівень, не обов’язково створювати аутфіт з повністю нових речей. Варто внести корективи завдяки одному елементу гардероба. Щоб створити стильний та цікавий look на літо вам знадобиться всього лише 5 речей, які прикрасять ваш гардероб.

Додати шику вашим образам зможуть моментально 5 сезонних хітів, які зараз є популярними, пише 24 Канал. До прикладу, повсякденний образ зможуть розбавити акцентні сережки. Замінити лофери чи сандалі допоможуть балетки Мері Джейн, а зверху під майку можна одягнути улюблену розслаблену сорочку.

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Акцентні сережки

Сережки в будь-якому образі мають неймовірну стильну силу. Спробуйте порівняти свій образ без прикрас і з ними. Різниця буде очевидною. Саме тому радимо вам обирати сережки, які вдало підкреслять ваш образ.

Балетки Мері Джейн

Цього року нам не обійтися без балеток у стилі Мері Джейн з ремінцями. Вони вже заполонили всі соцмережі, вирвавшись на п’єдистал серед всього модного взуття на літо. Такі мінімалістичні балетки точно додадуть вашому образу особливої родзинки.

Сорочка оверсайз

Влітку ми відкидаємо такий верхній одяг як куртка, бомбер чи тренч. Наша потреба виникає у чомусь легкому та невагомому, тож цю функцію ідеально виконує сорочка розміру оверсайз. Влітку вона доповнює наш будь-який низ.

Трендова сумка

Серед всіх можливих сумок 2023 року, з модних радарів ніяк не виходить мінімалістична плетена сумка Jodie Mini-size від Bottega Veneta. Якщо ввести назву сумки на бренду в Google, то ви будете просто вражені кількістю образів, які побачите. Така сумка точно доповнить будь-який ваш образ.

Джинсова спідниця

Спідниця з деніму цього сезону б’є всі рекорди. Втім, якщо вам вже трохи набридла джинсова спідниця блакитного кольору, радимо вам обрати спідницю з білого деніму та довершити її чорним поясом і трендовими кросівками.