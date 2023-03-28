Який одяг купити на Великдень: найкращі позиції, які ви захочете придбати
16 квітня українці відзначатимуть Великдень. До цього свята нам завжди хочеться оновити свій гардероб красивим вбранням. Які речі ви можете придбати на Пасху, щоб виглядати святково та гарно – читайте далі.
Навесні нам завжди хочеться оновити свій гардероб новими речами, пише 24 канал. А великодні свята – чудова можливість придбати стильні речі, які підійдуть для особливих днів та повсякденних виходів.
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Яке вбрання нам знадобиться для святкових днів та на що варто звернути увагу – дивіться в матеріалі.
Вишиванка
Вишита сорочка чи сукня – це не лише модно, але й патріотично. Тим паче таке вбрання особливо пасує до Великодня. Вишиванка – це річ, яка прослужить вам не один сезон, тож ви одягнете її чимало разів у цьому році – на Пасху, День вишиванки, День Незалежності та інші свята.
Блуза
Обирайте для свята шовкову блузу яскравого кольору, яку доповните штанами або ж класичну білу, яку можна стильно поєднати з джинсами кльош. А от блузку з бантом стилізуйте разом з сарафаном. Виглядає такий look дуже вишукано.
Спідниця
Трендова спідниця довжини максі підкорила цього сезону всі подіуми. Цю річ придбали всі знаменитості та модниці, які приміряють спідницю з різноманітним вбранням – від шовкових сорочок до байкерських курток. Радимо обирати вам костюмну спідницю, з темного деніму чи ефектну шкіряну, яку можна стилізувати з водолазкою, жакетом чи сорочкою.
Сукня
Елегантна сукня – безпрограшний варіант для будь-якого свята. Обирайте плаття однотонне чи з квітковими мотивами.
Костюм
Обирайте цього сезону штанний костюм, що складається з жакету і штанів палаццо. Також робіть ставку на твідовий костюм з вкороченим блейзером та спідницею. Дуже ефектно виглядають джинсові костюми на основі сорочки чи куртки разом з мішкуватими джинсами, які приміряєте під взуття на підборах.